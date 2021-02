Čtvrtá, desátá, pátá... a jak nyní? Davidová jde do boje v hromadném závodě

před hromadným závodem žen

SP v hromadném závodě - průběžné pořadí:

1. Simonová (Fr.) 156

2. Röiselandová (Nor.) 132

3. H. Öbergová (Švéd.) 129

4. Preussová (Něm.) 129

5. Eckhoffová (Nor.) 122

6. DAVIDOVÁ (ČR) 114

7. Hauserová (Rak.) 111

8. Wiererová (It.) 110

9. Braisazová-Bou. (Fr.) 87

10. Tandrevoldová (No.) 78



Jak to bylo loni - MS 2020, hromadný závod:

1. Röiselandová (Nor.)

39:14,0 (2)

2. Wiererová (It.)

+20,7 (3)

3. H. Öbergová (Švéd.)

+26,1 (3)

4. Hojniszová (Pol.)

+29,1 (2)

5. Simonová (Fr.)

+45,1 (2)

6. Jurlovová - Perchtová (Rus.) +52,0 (2)’

20. DAVIDOVÁ (ČR)

+2:31,0 (5)

23. PUSKARČÍKOVÁ (ČR)

+2:58,5 (2)