Norský kouč Davidové: Je ženou pro budoucnost, tohle byl jen začátek

Někdejší parťák Oleho Einara Björndalena a olympijský vítěz ve štafetě si i po zlaté jízdě své svěřenkyně zachoval ve tváři svůj tradiční flegmatický výraz, nasadil si roušku s českou vlajkou, ale tón jeho hlasu byl vypovídající. „Dnes byla Markéta fenomenální,“ řekl.

Dá se její zlato porovnat se všemi těmi tituly, které jste v minulosti oslavoval s Nory?

Nedá. Je to úplně jiná situace. V Česku máme pět biatlonistek v dospělém věku. V Norsku je biatlonistů mnohonásobně víc, vybíráte tam z obrovské základny. Ale já byl přesvědčen, že s Markétou jdeme správným směrem. Dnes jsme si to potvrdili. Je mi nádherně. Práci, kterou spolu děláme, prodala neskutečně.

Markéta Davidová odšpuntovala na mistrovství světa v Pokljuce zlatou českou radost.

Přitom po nepovedeném víkendu byla tak moc smutná. Co jste s ní pak provedl?

Jen jsme se snažili společně rozebrat, co bylo zlé a co dobré - a koncentrovali jsme se na ty dobré věci, aby myslela pozitivně. Běh měla už o víkendu výborný. Tak jsme v pondělí zapracovali na její pozici na střelnici, udělali jsme pár povedených položek a vraceli jí tím dobrý pocit, který měla ze střelby v lednu na Světových pohárech.

Takže jste se na chvíli stal i psychologem?

Ani ne. Spíš to bylo o tvrdé práci na střelnici. Od toho tu jsem.

Mohl to být pro ni v úterý zlomový závod kariéry? Teď ví, že dokáže vyhrávat i na těch nejvýznamnějších akcích.

Zlomový bych neřekl. Víte, biatlon je jednoduchý, pokud mu toho hodně dáváte. Už když jsem dřív viděl, jak se Markéta snaží na trénincích, jak moc chce a jak má vše v hlavě srovnané, uvěřil jsem, že směřuje k takovému dni.

Byla to tedy jen otázka času, kdy ten den přijde?

Přesně. Tohle je teprve začátek. Počkejte, až bude mít víc zkušeností. Až se naučí vypořádávat se i se změnami počasí i větru a s těžšími podmínkami, jaké nastaly o minulém víkendu. Dnes ukázala světu, co může. Ukáže to znovu, určitě. Je biatlonistkou pro budoucnost. Jen na ni, prosím, nepospíchejme. Teď je mistryně světa. Ať si to užije.

Také u Tiril Eckhoffové, kterou jste coby norský kouč zažil, střelba často haprovala.

Ano, Tiril se stabilitou bojovala léta.

Však také po dvou zlatých z Pokljuky tvrdila, že k opravdu velkým výsledkům musíte dozrát. Připomíná vám ji Davidová?

Hodně. Zatím musí i Markéta akceptovat, že to ještě někdy s její střelbou půjde nahoru dolů. Většina mladších sportovkyň s tím bojuje podobně jako ona, zkušenosti totiž nikde nekoupíte. Tiril už je má. Dnes byla také na trati o něco rychlejší než Markéta. Ale Markéta byla mnohem přesnější.