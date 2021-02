Co udělá po sezoně 2022? Vše je zcela otevřené, říká šampionka Davidová

Nechtěla jsem být od čtyř ráno vzhůru. Byl to boj Markéta Davidová o 24 hodinách po zlatém závodě Den poté, co se stala mistryní světa. Markéta Davidová kráčí z tréninku a říká: "Je super, že jsem zlatá, ale jinak je všechno stejné, nic se nemění." Vyspala jste se po vítězném dni?

Moc ne. Mně to po závodech obecně moc nejde. Usnula jsem rychle, ale probudila jsem se ve čtyři a pak znovu v šest a už jsem nespala. Promítaly se vám v hlavě emoce ze závodu?

Spíš jsem se usilovně snažila ještě usnout. Věděla jsem, že jsem úplně hotová a že se potřebuju vyspat a ne být od čtyř vzhůru. Byl to trochu boj. Ale samozřejmě, že to mám furt v hlavě. A taky to na mě pořád odněkud skáče. Viděla jste už i nějaký záznam?

Ne, nekoukala jsem. Jen je toho spousta na sociálních sítích, gratulace a tak. Decetní týmová oslava v úterý večer na hotelu nakonec proběhla.

Jo, měli jsme šampaňské, každý malou skleničku. A údajně jste nebyla nejúspěšnější při otevírání lahve.

No protože Roman Karpíšek to šampáňo našejkoval, tak ta zátka samozřejmě vylítla a já se ho pokoušela zastavit, ale jediné, co se mi povedlo, že jsem tam trochu dala palec, takže lítalo všude okolo. No co, Gabriela Soukalová také nebyla při otevírání šampaňského v Hochfilzenu 2017 nejzručnější, musela jí ho otevřít Laura Dahlmeierová.

Já ho právě ani otevírat nechtěla, ale bylo mi řečeno, že musím. Takže to nedopadlo nejlíp. Pan číšník to odnesl nejvíc. Povězte, jaký nejhezčí vzkaz jste po vašem vítězství zatím dostala?

Mám vyfocených pár perliček. Ale všechny ty vzkazy byly strašně fajn. Psaly mi holky od koní, že jim pořád úplně nedochází, že jsem mistryně světa, že mě mají furt jako Makulu od Shellynky. Což mi přišlo moc milé. Je fajn, že jsou lidi, kteří to vše vnímají v pohodě a s nohama na zemi. Máte i zprávy od rodičů, jak váš triumf prožívali?

Myslím, že to byla divočina. Máme dva psy a naše fenka už je stará, chudák celý závod proštěkala, protože vůbec nechápala, proč všichni doma tolik křičí, byla z toho úplně hotová. Po přenosu pak oba psi usnuli, asi z toho byli fakt úplně vyčerpaní. Vás ještě čekají na Pokljuce dva starty.

Těším se. Doufám, že mi zbyly nějaké síly. Dnes se sice cítím docela unaveně, ale doufám, že ty síly ještě někde najdu.