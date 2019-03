Jak si odpálit zlato. O vyděšené Brorssonové a bonbonu, k němuž přičichla

Uháněla kolem tribun před poslední stojkou a vnímala ohlušující řev fanoušků.

Stát se mistryní světa před domácím publikem. Co víc si může sportovkyně přát?

Moně Brorssonové je 28 let. Sedmým rokem závodí ve Světovém poháru. Loni slavila v Pchjongčchangu olympijské stříbro se švédskou ženskou štafetou. Ale na mistrovství světa až do tohoto šampionátu nikdy neskončila lépe než šestá, v poháru nikdy lépe než pátá.

Teď jela sama v čele. První. Od chvíle, kdy její nejbližší sokyně Denise Hermannová minula při třetí střelbě dva terče, proměnil se stíhací závod ve velké sólo Mony Brorssonové.

„Už jsem měla před očima oslavu vítězství,“ přiznala.

Ale její nervová soustava s ní tentokrát nespolupracovala. Jásot tribun ji příliš rozrušil. „Dorazila jsem na stadion před poslední střelbou a slyšela ten obrovský jásot diváků. Najednou mi koncentrace ulétla pryč. Myšlenky na to, že vedu závod na mistrovství světa, se zvětšovaly, až byly příliš velké,“ vyprávěla.

Mistrovství světa v biatlonu 2019 Program a výsledky

Johan Hagström, švédský střelecký kouč, si později povzdechl: „Situaci, kdy jedete o zlato a máte půl minuty k dobru, nedokážete nikdy natrénovat.“

Göran Kenttä, psycholog švédské reprezentace, přidal: „Mona se ocitla ve zcela nové a obtížné roli. Bylo pro ni obtížné zůstat soustředěná. Jako by vám přímo před nos položili sáček s cukrovinkami a zároveň vám řekli: Nemyslete na bonbóny.“

Brorssonová na zlatý bonbon před svým nosem pomyslela.

Následky byly pro její vítězné ambice katastrofální. „Střílela příliš vyděšená,“ konstatoval šéftrenér Wolfgang Pichler.

První rána - mimo. Druhá do terče. Jenže další tři mimo. Čtyři chyby! Zlato jí drasticky vyklouzlo z rukou.

„Diváci ji docela vynervovali, neustála to psychicky,“ usoudil i český kouč Jiří Holubec. „Neměla kdovíjak špatný vítr, ale dlouho čekala, než poprvé vystřelila. Sama si to prokaučovala. Jak tam stála, nohy se jí začaly klepat, potom se zvedl i vítr. Ovšem byla to pro ni těžká situace, není na ni zvyklá.“

Po posledním výstřelu si Brorssonová v duchu vynadala. „Řekla jsem si sama k sobě slova, která vůbec nebyla pěkná a slušná,“ prozradila. Zdánlivě nekonečně poté kroužila po trestném kolečku, zatímco o medaile už bojovaly jiné ženy: Herrmannová, Eckhoffová, Dahlmeierová.

Brorssonová skončila sedmá.

Stíhací závod žen Zpravodajství

Markéta Davidová, když se za cílem dozvěděla, co se Švédce přihodilo, pronesla: „Je mi jí dost líto. Tohle nepřeju nikomu. Přece nebudu někomu přát špatnou střelbu.“

Brorssonová nepropukla za cílem v usedavý pláč. Ani se neutápěla ve smutku. Snad i díky tomu, že navzdory zátarasům se k ní do prostoru za cílem, kde vlastně neměla vůbec co pohledávat, prodrala její maminka Barbro.

„Jsme na tebe tak pyšní,“ řekla dceři. Brorssonová se usmála.

O chvíli později už do kamer švédské televize vyprávěla: „Je ve mně teď tolik různých emocí. Jsem vážně moc spokojená, jak jsem jela velkou část závodu. Ale ta poslední položka... Bylo toho na mě příliš a já ji nedokázala zvládnout.“

KDYŽ JEŠTĚ JELY SPOLU. Mona Brorssonová (vpravo) s Němkou Denise Hermannovou před třetí položkou ve stíhacím závodě na mistrovství světa v Östersundu.

Zároveň hned hledala i pozitiva všeho, co se stalo.

„Nabrala jsem obrovskou zkušenost do další kariéry. Střílela jsem na prvním stavu o zlato. Teď si říkám: Nebylo to naposledy, další šance přijdou a ty už budeš vědět jak na to. Dnes jsem se přesvědčila, že formu tady mám. Jen zapracujeme na mé hlavě - a ono to půjde.“

Ole Einar Björndalen, norská legenda biatlonu a nyní televizní reportér, sledoval, jak Brorssonová situaci snáší a uznale pokýval hlavou. Do mikrofonu pak řekl: „Chtěl bych jí pogratulovat k formě, jakou má. Ano, na poslední položce selhala. Ale jsem ohromen tím, jak krátce po závodě dokázala s jasnou hlavou hovořit o všem, co se stalo. To je první krok k tomu, aby to příště dopadlo úplně jinak. Je na dobré cestě.“

Její nedělní příběh vyvolal obrovskou vlnu sympatií celého národa. Prakticky nikdo jí nic nevyčítal. Sociální sítě zaplavily povzbudivé vzkazy Švédů: Mono, díky za velký zážitek, trpěli jsme s tebou. Byl to tak drsný závod. Chápeme, čím jsi procházela. Ber to jako zkušenost, vrať se a příště vyhraj. Posíláme ti lásku a sílu.

Také Magdalena Forsbergová, švédská biatlonová legenda, psala na Instagram: „Příště už se ti povedou všechny rány, Mono.“

„Příště“ nastane v úterý ve vytrvalostním závodě. Švédská reprezentace už má na svém domácím mistrovství světa utěšenou sbírku čtvrtých, pátých a sedmých míst. Čekání na medaili pokračuje.

P.S.: O tři hodiny později ve stíhacím závodě mužů předvedl i Johannes Bö, jenž se v minulosti v podobné situaci na rozdíl od Brorssonové ocitl nesčetněkrát, co i s tak zkušeným biatlonistou dokáže provést poslední položka.

Přijel na ni s téměř minutovým náskokem.

Potom minul tři terče a rovněž jeho zlatý sen se rozplynul.