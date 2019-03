Davidová o větrné divočině: Házelo to tam se mnou i s flintou

Po pátečním sprintu jste připomněla, že v předchozích pohárových stíhačkách jste se pořadím posouvala spíše dolů. Dnes se to stalo opět. I proto, že zkušenosti se závody v tak obtížných podmínkách stále teprve nabíráte?

Dnes byl závod hodně ovlivněný střelnicí, vítr se fakt hodně točil. Já ho tak nějak nedokázala přečíst a ještě jsem trávila na střelnici strašně moc času, protože jsem na některé rány čekala, když přišel nějaký ten poryv. Navíc jsem si na poslední položce vyhodila náboj. Takže dnes byl ten můj čas na střelnici sakra dlouhý.

Šlo o jedny z nejsložitějších podmínek, v jakých jste zatím závodila?

Myslím, že už jsem v podobných i střílela. Ale tady fouká vážně tak podivně, že člověk neví, kam má cvakat.

Mohla sehrát roli i určitá smůla? Podle trenérů jste přijížděla na střelnici také ve chvílích, kdy podmínky byly zjevně horší.

To neřeším. Mohlo to taky být opačně, že kdybych přijela dřív, fouká mi ještě víc. Co jsem koukala, na posledních položkách spousta holek střílela i za čtyři.

A celkově dnes měly například Wiererová osm chyb a Mäkäräinenová sedm. Což je důkaz, jak složitá ta střelba byla.

Přesně. Na střelnici to bylo hrozně těžké a na poslední položce fakt nárazové. Ono nevadí, že fouká, když vám fouká furt stejně, to je potom v pohodě. Ale při poslední stojce fučelo dozadu dopředu, házelo to se mnou i s flintou.

Mona Brorssonová si na ní čtyřmi chybami odstřelila zlato.

Jo, slyšela jsem. To si nechci ani představovat, je mi jí dost líto. Tohle nepřeju nikomu. Jsem přející. Přece někomu nebudu přát špatnou střelbu.

NA TRATI. Davidová za Finkou Kaisou Mäkäräinenovou.

Jak jste se dnes cítila na lyžích? Dosáhla jste opět šestého nejlepšího běžeckého času.

Měly jsme dnes úplně skvěle připravené lyže, nebo aspoň já. Tím to bylo pro nás na trati jednodušší. Necítila jsem se v běhu úplně špatně, i když žádná sláva to taky nebyla.

Dělilo vás nakonec 13 sekund od první desítky. Po poslední položce jste ještě věřila, že o ni můžete zabojovat?

Snažila jsem se v posledním kole holky přede mnou sjet a dát do toho všechno. Bohužel to na desítku nestačilo. Tím víc mě mrzí, že jsem musela na poslední položce růčo dobíjet.

Mistryní světa je Denise Hermannová. Co tomu říkáte?

Denise je skvělá, na lyžích strašně silná. Že se občas netrefí, jí nevadí, vždycky to doběhne. Zažila super den.

Když zhodnotíte vaše první tři závody, je pro vás vyznění první poloviny šampionátu nad plán?

Až na to budu koukat zpětně, budu určitě spokojená i s dnešním 13. místem, ale mrzí mě, že jsem se posunula dozadu. Nebudu tady jásat, že to byl z mé strany skvělý závod, když nebyl. Ale samozřejmě, kdyby mi někdo před sezonou řekl, že na mistrovství světa budu 7. a 13., tak mu nevěřím a klepu si na čelo. S odstupem času bude i ten dnešek dobrý výsledek.

Měl by zároveň znamenat potvrzení vašeho startu v hromadném závodě.

Jo? Stačí to?

DVĚ ČEŠKY. Vlevo šestnáctá Veronika Vítková, vpravo třináctá Markéta Davidová.

S velkou pravděpodobností ano. Ovšem ještě předtím vás čeká vytrvalostní závod.

Já myslela, že zase závodíme až ve středu, a ono ne, už v úterý. Tím jsem sama sebe trochu zaskočila. A asi jsem mystifikovala i Evču Puskarčíkovou. Obě jsme počítaly se středou.

Jak jste přišly na to, že se pletete?

Otevřela jsem si včera IBU Datacenter a tam koukám, že jedeme už v úterý.

Co jste si pak řekla?

Sakra, zase je o jeden den na odpočinek míň.

Těšíte se na vytrvalostní závod? Letos to je vaše nejlepší disciplína.

Tak to necítím. Bude to závod jako každý jiný, i když je víc střelecký.

Může vám vyhovovat, že v něm není až tak velký tlak na rychlost střelby, ne?

Možná. A hlavně si myslím, že jak je ta trať dlouhá, nejedou se až takové bomby hned od začátku. Můžu si ho rozjet trochu pomaleji a možná i to potom hraje částečně roli, že nejsem pořád až tak ve spěchu a jsem víc v klidu.

Máte pocit, že i zdejší střelnici jste si v úvodních třech startech trochu osahala?

No, nějaký čas už tu jsme. Přesto doufám, že nebude foukat tolik jako dneska a že podmínky budou přívětivější.