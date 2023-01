Kdo pojede na šampionát? Samozřejmě Davidová i Krčmář. Ale bojuje se o pátý flek

Trochu jinou finální přípravu zvolil český biatlonový mužský a ženský tým.

Zatímco závodníci s jistou účastí na mistrovství světa v Oberhofu vyrazí rovnou na soustředění do Ridnaun (kromě Jonáše Marečka), ženy si ještě na téměř týden odskočí domů.

„Pokusí se zregenerovat, co nejvíc to půjde, a pak začneme zase pořádně trénovat. V Ridnaun budeme týden a půl před mistrovstvím světa,“ říká norský kouč Egil Gjelland.

Co se dá za dva a půl týdne zlepšit?

Moc toho není.

„Můžeme se pokusit zlepšit sebevědomí holek na střelnici. Můžeme pracovat na maličkostech, které pak hrají velkou roli. Důležité bude holky nachystat tak, aby byly na šampionát dobře připravené,“ má jasno Nor.

Jasno má víceméně taky o české sestavě.

Jak se trenéři rozhodli?

Tři ženy na jedno místo

O nominaci jedničky celé reprezentace Markéty Davidové pochopitelně nikdo nepochyboval.

Markéta Davidová

Šestadvacetiletá Češka zajíždí tuto zimu nejstabilnější výsledky kariéry. I díky zrychlené a znovu o něco zpřesněné střelbě.

Dvakrát už dojela na pódiu, sedmkrát se vešla mezi nejlepších sedm.

To ona pochopitelně bude největší českou medailovou nadějí.

„A když přijde na řadu vytrvalostní závod, vidím ji jako jednu z favoritek. Má v něm nejlepší výsledky,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES Premium Kaisa Mäkäräinenová.

I dál to vlastně s nominací bylo vcelku jednoduché.

Devětadvacátá příčka se 134 body patří ve Světovém poháru Jessice Jislové. Ta zatím sice úplně nenavázala na loňskou životní sezonu, ale stále si drží vysoký standard, hlavně díky úžasné 90procentní úspěšnosti na střelnici.

Jessica Jislová

Trable řeší jen s nepříjemnou bolestí žeber, které ji nepustily ani do stíhacího závodu v Anterselvě.

V Itálii kvůli nim navštívila i kliniku a v úterý ji ještě čeká magnetická rezonance.

„Potřebujeme vyloučit, že je tam nějaký nález – třeba únavová zlomenina. Pokud by byl, mistrovství světa by bylo v ohrožení,“ prozradil fyzioterapeut českého týmu Roman Karpíšek.

Tereza Voborníková

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková se po nemoci v novém roce rovněž začala rozjíždět, ve Světovém poháru už získala 50 bodů, a i ona si nominaci svými výkony vyjela.

Na pár závodů si ještě odskočí na evropský šampionát do Lenzerheide.

Poslední do party s jistou účastí v Oberhofu je Lucie Charvátová, navzdory jedinému bodu ve slavném seriálu. Ta na konci roku řešila vracející se potíže s poruchou metabolismu, podobný problém měla už před pěti lety.

Lucie Charvátová

„Ale teď cítím, že forma jde aspoň trochu nahoru,“ vyprávěla v Anterselvě, kde se znovu prala se střelnicí, ve sprintu dojela 58., ve stíhacím závodu 49. a ve štafetě musela dvakrát kroužit po trestném kole.

O páté místo svedou souboj Eliška Václavíková, která objela většinu Světových pohárů, ale získala jen dva body, Tereza Vinklárková, 37. žena IBU Cupu, a možná i Tereza Jandová, nedávná medailistka z univerziády.

„Samozřejmě, že má taky šanci. Ale nevím, jak to zvládne se vším tím cestováním, bude toho mít docela dost. Pátou ženu každopádně potřebujeme jako takovou rezervu pro každý závod, i štafetu,“ říká Gjelland.

Všechny by se měly objevit na evropském šampionátu v Lenzerheide, kde by si to mezi sebou měly rozdat o poslední nominační místo.

Nicméně, je to trochu smutný obrázek současné české ženské reprezentace, když jistotu startu na vrcholu sezony zaručuje i doslova pár bodů ve Světovém poháru.

Ani u mužů to však není výrazně jiné, byť tam hrály větší roli bacily a nemoci.

Václavík, nebo Hornig?

Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Tomáš Mikyska odjedou z Anterselvy rovnou na finální přípravu do Ridnaun.

„První den dostanou kluci určitě volno, potřebují ho. Pak začneme trénovat, budeme ve střelbě tlačit na rychlost a zároveň se budeme snažit tyhle dovednosti dostat i do závodů na šampionátu,“ říká střelecký kouč Čechů Matt Emmons.

Každý přitom bude mít trochu jiný program.

Michal Krčmář

Krčmář, jenž absolvoval během této zimy všechny závody, které mohl, bude mít první část soustředění spíše odpočinkovou.

O jeho nominaci přitom pochopitelně stejně jako u Markéty Davidové nebylo pochyb. Zažívá totiž dost podobnou sezonu – nejlepší co do vyrovnanosti výkonů.

„Z tohohle pohledu jsem s tou aktuální zimou zatím fakt spokojený,“ říká jednatřicetiletý biatlonista.

Patnáctý muž průběžného pořadí Světového poháru už třikrát dojel mezi nejlepší osmičkou. A díky patnáctému místu před startem šampionátu má vlastně i jistou účast v hromadném závodě v Oberhofu.

Výsledky z mistrovství světa se totiž od tohoto ročníku nezapočítávají do hodnocení poháru, a pořadí se tak před závodem s hromadným startem nemůže změnit. A v něm má už tradičně nejlepších patnáct mužů z hodnocení Světového poháru jistou účast.

Jakub Štvrtecký

I Jakub Štvrtecký byl pochopitelnou volbou trenérů. Dvaačtyřicátý muž Světového poháru bodoval v této sezoně třikrát a blýskl se třeba osmým místem ve sprintu v Hochfilzenu.

V Itálii se trochu pral s únavou, ale i tak pomohl štafetě výborným finišem k šestému místu.

„Těším se teď hlavně na trochu volnější tréninky, až si odpočinu a naberu nové síly,“ říká.

Tomáš Mikyska

Se střelbou nemá problém dvaadvacetiletý Tomáš Mikyska, který zaujal v prosinci pěti závody v řadě, v nichž bodoval.

Vánoce ale proležel v horečkách a víc než dva týdny se z nemoci sbíral. Před šampionátem potřebuje hlavně zrychlit na trati.

„Všichni jsme viděli, že v běhu to ještě není ono, není na úrovni z prosince. Proto bude mít trochu jiný program než Michal a bude hlavně trénovat,“ uvedl Emmons.

Jonáš Mareček

Jistou nominaci má také Jonáš Mareček, který ale vyrazí do Lenzerheide na mistrovství Evropy. Čistě proto, aby si zazávodil, protože byl podobně jako Mikyska nemocný a štací v Ruhpoldingu a Anterselvě se vůbec nezúčastnil.

Z nominace naopak úplně vypadl objev minulé zimy Mikuláš Karlík, který bral osm dní antibiotika a bude rád, když si na konci sezony ještě zazávodí.

O páté místo tak v Lenzerheide zabojuje na lyžích rychlý Adam Václavík s šílenou úspěšností střelby ve stoje, při které míjí skoro každý druhý terč. Václavík nemá žádný bod ve Světovém poháru, ale je šestnáctým mužem druhodivizního IBU Cupu.

Adam Václavík bude o definitivní nominaci bojovat s Vítězslavem Hornigem.

Anterselva mu navíc sedla, svého největšího soupeře o páté místo Vítězslava Horniga porazil ve sprintu a štafetu po parádním běhu a slušné střelbě posunul pořadím vzhůru.

I tak bude muset svou pozici v Lenzerheide s Hornigem potvrdit. Ten je oproti Václavíkovi slušným střelcem, jenž se ale trápí na trati. V pořadí IBU Cupu je jednadvacátý.

Rozhodne mistrovství Evropy.