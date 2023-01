Jislovou čeká magnetická rezonance. Skoro jsem se nemohla pohnout, líčila

Když přišla po svém úseku ve štafetě do novinářské mixzóny na rozhovor, bylo na ní znát, že ji žebra bolí.

Několikrát si během otázek upravila zbraň, snažila se zádům odlehčit, jak to jen šlo. Aktuálně druhá nejlepší česká biatlonistka se momentálně pere s dosud neznámým zraněním.

„Nejspíš má nějakým způsobem zablokovaná žebra. Bolí ji to na zádech, kde si o ně opírá zbraň,“ vysvětloval už na konci týdne ženský kouč Egil Gjelland.

Parádní výkon Voborníkové Poprvé v sezoně zvládla dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková dvoupoložkový závod bez jediné chyby na střelnici. „Za což jsem hrozně ráda. Menší radost mám z běhu. Nejelo se mi dobře. Tempo v prvním kole na mě bylo hrozně rychlé a v těch dalších jsem na to doplatila, vyšťavila jsem se,“ popisovala. Ale popel si na hlavu sypala zbytečně. Běžecky totiž měla dvaadvacetiletá dívka na svém úseku osmý nejrychlejší čas a štafetu předávala na osmém místě s minimální půlminutovou ztrátou na čelo. Skvělý výkon. Nyní se přesune do Lenzerheide na evropský šampionát. „Sama jsem chtěla jet závodit. Určitě nepojedu všechny závody, ale pár ano. Pak se připojím k holkám na přípravu do Ridnaun a pak už nás čeká mistrovství světa,“ těší se.

Podle fyzioterapeuta českého týmu Romana Karpíška jde spíše o tonus mezižebří, tedy jakési napětí dýchacího svalstva.

I proto Jislová úplně chyběla v sobotní stíhačce, raději šetřila síly na nedělní štafetu a doufala, že se bolest utiší.

To ve čtvrtek po sprintu se skoro nemohla hýbat.

„Záda cítím už dlouho, možná víc jak tři týdny. Ale v téhle míře to začalo právě po čtvrtečním závodě,“ vyprávěla.

Už při něm to očividně nebylo ono. Se dvěma chybami Jislová na nejlepší ztratila skoro dvě a půl minuty a skončila devětapadesátá.

Na místě, na které rozhodně není zvyklá.

„A po závodě jsem se skoro nemohla pohnout. Bolelo mě to jak se zbraní na zádech, tak i když jsem se chtěla zhluboka nadechnout. Trochu nás to vystrašilo,“ vyprávěla.

Celou situaci tak konzultovali s místním doktorem a vzhledem k tomu, že bolest neustávala, zamířila osmadvacetiletá biatlonistka i do italské nemocnice.

„Báli jsme se, aby to nebylo nic vážnějšího. I ten doktor nám říkal, že pro klid duše bude lepší udělat rentgen, abychom nerehabilitovali něco, co by potřebovalo úplný klid. Ale na rentgenu nebylo nic vidět,“ popisovala.

Celé páteční dopoledne tak s ní trávil Karpíšek, který se ji snažil dát alespoň trochu dohromady. Za dva dny se zdravotní trable nakonec přece jen o něco zlepšily, a tak Jislová do štafety skutečně nastoupila.

A nevedla si zle.

Na střelnici takhle báječná střelkyně minula jen jednou, ránu okamžitě dobila a štafetu předávala na solidním osmém místě.

„Se střelnicí jsem spokojená, tam mi to sedělo. Té jedné rány je škoda, ale tady ta stojka opravdu není jednoduchá. Na trati jsem nechala, co jsem v sobě měla, víc jsem udělat nemohla,“ líčila v cíli.

A bolavá žebra?

Tereza Voborníková předává štafetu Jessice Jislové v italské Anterselvě.

„Trochu jsem spoléhala na to, že je při závodě cítit nebudu, že když se budu soustředit na jinou činnost, tak to tu hlavu vypne. Což se naštěstí taky stalo,“ vyprávěla.

I přes její solidní výkon nakonec Češky dojely až desáté. Finišmanka Lucie Charvátová totiž na posledním úseku musela na dvě trestná kola a českému kvartetu pohoršila na nejhorší výsledek sezony.

Biatlonistky teď čeká závěrečná příprava před vrcholem zimy – světovým šampionátem v Oberhofu.

Jislovou ale ještě v úterý podstoupí magnetickou rezonanci.

„Potřebujeme vyloučit, že je tam nějaký nález – únavová zlomenina. Ten mohl vzniknout těžkým kašlem, který měla během vánočních svátků dohromady s posilováním,“ vysvětloval Karpíšek.

Jestli hrozí, že by česká závodnice o vrchol sezony přišla?

„Věřím, že ne. Musel by tam být pozitivní nález. Ale ve chvíli, kdy by se na rezonanci něco ukázalo, tak je to téměř jisté,“ uvedl Karpíšek.