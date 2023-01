Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Anterselva (Od našeho zpravodaje) - Jen dvě bulharské servismanky se pravidelně objevují ve Světovém poháru biatlonistů. Teď je napodobila teprve jedenadvacetiletá Julie Svrčková – historicky vůbec první servismanka českého týmu. Mladičká dívka vyrazila do italské Anterselvy hlavně sbírat zkušenosti. „O to tady jde především. A taky pomoct klukům, co nejvíc to jde,“ říká usměvavá slečna.