Výborné lyže, střelba na automat. A kytička? Pro maminku, zářila Davidová

Další rozšířené pódium, další kytice. Komu ji věnujete?

Vzhledem k tomu, že už je sobota, nejspíš ji dovezu domů mamince.

Bude mít radost, i z vašeho výkonu. Kdybychom počítali jen čas stíhacího závodu, byla jste dnes druhá nejrychlejší. Spokojená?

Jelo se mi dneska dobře a hlavně, měla jsem fakt výborné lyže. S tím se závodí hned líp.

Ale asi ne úplně samo.

To ne, ale hodně to tomu pomůže, až vlastně máte pocit, že to jde samo. Dneska se všechno sešlo a sedlo mi to.

Česká biatlonistka Markéta Davidová během stíhacího závodu v Anterselvě.

Celý závod jste se vlastně posouvala vpřed, vleže hlavně díky čistým položkám.

Snažila jsem se jich nebát a víc se do nich pustit. V minulých závodech jsem nad nimi možná až moc přemýšlela, dneska jsem se všechno snažila dělat automaticky a začalo to padat. Na stojkách jsem ale byla trochu vyklepaná, z čehož plynuly chyby, ale jedna chyba na každé střelbě se dá zvládnout.

Zvlášť, když kolem vás biatlonistky taky chybovaly. Vnímala jste to?

Vůbec jsem na to nekoukala, ono není úplně výhodné koukat na to, jak střílí lidi přede mnou. Ale bylo mi jasné, že tady se většinou čtyři nuly nedávají, takže jsem věděla, že i ty jedničky budou furt hratelné.

Zvedl vám dnešní závod sebevědomí před mistrovstvím světa?

Už jsem o tom mluvila v televizi, biatlon mě tolikrát vyškolil, že nemá cenu z tohohle závodu dělat jakékoliv závěry. Musím se soustředit na to, co bude.

V Anterselvě vás ještě čeká štafeta, jak se na ni těšíte?

Štafety mám ráda, takže se těším. Říkám si, že když jsem dneska trať zvládla objet pětkrát, zítra to třikrát taky musím zvládnout.

Co vás čeká pak?

Pojedeme s holkami na pár dní domů a v sobotu se přesuneme na přípravu před mistrovstvím světa do Ridnaun. A pak už rovnou do Oberhofu.

Ten moc ráda nemáte, co?

Není moc lidí, co by mělo Oberhof rádo. Ale vzhledem k tomu, že tam tentokrát nejedeme první týden v lednu, ale až v únoru, by mohlo být lepší počasí. Uvidíme, co si na nás Oberhof přichystá.