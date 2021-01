Jak jsem chytil covid. I s rodiči jsem byl jen v respirátorech, popisuje Krčmář

Jak jste se dozvěděl, že jste pozitivní?

Na Pokljuce jsem si zrovna balil věci, před odjezdem na Světový pohár do Oberhofu. Najednou přišel trenér Michal Málek s tím, že z PCR testu, který jsme potřebovali ke vstupu do Německa, jsme já i Adam Václavík pozitivní.

Byl to šok?

Tehdy jsem ještě neměl příznaky, tak jsme řešili, jestli to není chybový výsledek. Proto mi hned udělali antigenní test. Vyšel také pozitivní. V tu chvíli byla velmi malá šance, že by šlo o omyl.