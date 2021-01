Jak covid třídí biatlonisty. Kdy se zase vrátí do plného tréninku?

„Je to bláznivé,“ říká Markéta Davidová. Už ani nespočítá, kolikrát od podzimu na covidovém testu byla. Třicetkrát? Čtyřicetkrát?

Zatím jimi prochází s čistým štítem. V pátek předvedla v Oberhofu další povedený závod a v pohárovém sprintu tu doběhla sedmá.

Naopak mužský tým byl covidem rozložen. Epicentrum nákazy se objevilo při povánočním kempu ve slovinské Pokljuce. Pozitivní test měli poté Michal Krčmář, Adam Václavík a přímo v Oberhofu juniorský evropský šampion Vítězslav Hornig.

Načež němečtí hygienici poslali do karantény i jeho spolubydlícího na pokoji Tomáše Krupčíka.

Čeští muži proto vyjeli do sprintu pouze ve třech a s druhým nejmladším věkovým průměrem 22 let. Na body nedosáhli.

POSTUP DO STÍHAČKY. Milan Žemlička na trati sprintu v Oberhofu.

Jelikož po přípravě na Pokljuce onemocněli také tři Slovinci, je zřejmé, že vir tam řádil. Nakazili se i někteří členové českého realizačního týmu. Nepomohlo, že reprezentanti měli k dispozici hotel jen pro sebe, ani že od Českého olympijského výboru dostali k dispozici antigenní testy, kterými průběžně prověřovali svůj zdravotní stav.

„Že se nakazíme, se teď může stát kdekoliv komukoliv z nás, ať se chráníme sebevíc,“ vykládá Davidová. „Blbé je, že se pak covid v týmu takhle rozjede a nejsme schopni to zastavit. Doufám, že už nás nebude dál ubývat.“

Ženy se snaží více izolovat

Z ženského týmu po Vánocích nikdo neonemocněl. Jislová a Vinklárková sice trénovaly na Pokljuce rovněž, ale ty prodělaly covid před sezonou. A další biatlonistky se připravovaly individuálně jinde.

„Byla jsem ráda, že nám to umožnili,“ říká Davidová.



Teď se české ženy snaží se zbytkem mužského týmu potkávat co nejméně. „V buňce se pokoušíme míjet a při jídle sedíme jinde. Tak trochu jsme se každá izolovala, abychom nemusely jet domů i my,“ líčí nejlepší z Češek.

Mistrovství světa začne právě na Pokljuce přesně za měsíc.

Biatlonisté už nabrali zkušenosti s návraty některých reprezentantů do plného tréninku po covidovém onemocnění.

„Někomu to trvalo 14 dní, jiným i měsíc. Je to individuální,“ říká předseda svazu Jiří Hamza. „Kdo dostal covid teď před Oberhofem, může se na šampionát ještě relativně dobře nachystat. Zato kdo ho dostane za dva týdny, má vymalováno.“

Hamza chce nyní z postu viceprezidenta IBU navrhnout výkonnému výboru úpravu pravidel Světového poháru, v němž by se mohlo v této sezoně škrtat šest nejhorších výsledků. „Bylo by to férovější, protože kdo chytne covid, přijde minimálně o dvě kola,“ soudí.

Dosavadní praxi z minulých sezon, kdy se škrtaly dva nejhorší výsledky, už před sezonou vedení IBU kvůli covidovým komplikacím změnilo, a tak se podle současných pravidel škrtají čtyři nejhorší výsledky.

NA BODECH. Eva Puskarčíková se po prosincových potížích rozbíhá.

Lékař: Vyšetřete srdce a plíce

Bádání nadále probíhá i na poli dlouhodobějších následků covidu.

„Už máme víc vstupních dat než v létě,“ tvrdí Jiří Neumann, šéflékař Českého olympijského výboru.

„Hovoří se o možném poškození některých orgánových struktur, jako jsou srdce a plíce,“ říká Neumann. „Proto doporučujeme, že by u příznakového covidového onemocnění mělo před návratem do systematického vrcholového tréninku dojít k funkčnímu vyšetření srdce a plic. Tak jako někteří lidé ztratí třeba na tři měsíce čich a chuť, jiní mají pocit nedodechnutí i zvýšené dušnosti.“

Roli hraje nálož viru, jaké byli sportovci vystaveni, ale i stres. „Ve vrcholné části sportovní sezony je totiž kvůli stresu imunita sportovce snížená a tělo k nákaze náchylnější.“

Podle Neumanna může v průběhu sezony prodělat covid dříve či později až 60 procent biatlonistů. „Pokud nebudou naočkováni.“

Michal Krčmář odjíždí v Hochfilzenu ze střelnice.

Davidová věří, že během tří týdnů v lednové závodní bublině se situace opět zklidní. „Mělo by nám pomoci, že teď se všichni protestujeme a ti nemocní se protřídí,“ věří.

Striktní pravidla IBU určují, že biatlonisté musí při Světovém poháru na PCR testy každé čtyři dny. „A tady jdeme dokonce už po třech dnech,“ hlásí.

I dnešní stíhací závod tudíž česká ženská jednička zahájí letošní „třetí disciplínou“.

Michal Krčmář @mkrcmar23 Tak dneska nezvykle z gauče... ale jsem s Vámi hodně štěstí @Czech_Biathlon rvěte se oblíbit odpovědět

Lídr mužského týmu Michal Krčmář se v pátek díval jen z gauče. Po víkendu půjde na přetestování. „Ale vzhledem k tomu, že mám i nějaké příznaky covidu, je u mě pozitivita jistá,“ sděloval na sociálních sítích. „Spíše budeme sledovat nálož viru, kolik jsem toho schytal.“