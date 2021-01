Moravec o covidu v týmu: Jak složíme štafetu? Nemáme moc kam sáhnout

Zažil jste už takhle bláznivý návrat do závodů po tréninkové pauze?

Co se týče výsledku, tak ano. Ale když to vezmu celkově, tak ne. Dostali jsme se s týmem do situace, o které jsme si říkali, že snad nikdy nepřijde. Případů covidu v týmu přibývá. Je to horší a horší, i když jsme předtím dodržovali ochranná opatření, jak se jen dalo, včetně testování. Bohužel se projevilo, že ve výsledku testu se nezohledňuje určitá inkubační doba covidu. A pak nastává problém.

Jste svým způsobem rád, že jste o vánočních svátcích nebyl s většinou týmu na soustředění na Pokljuce, odkud se covid šířil?

Určitě jsem rád. Ale přesto, i teď jsem se tu potkal s některými lidmi, kteří tam byli. Riziko je sice už minimalizované, ale stále možnost nákazy existuje. Je to pořád dokola. Čekáte, jestli covid chytnete, nebo ne. Projdete jedním testem, pak i druhým, ale pořád nemáte jistotu. Já byl testovaný před odjezdem do Obertilliachu, po návratu znovu, ale to neznamená, že po týdnu v Oberhofu nebudu tady pozitivní. Což by byl průšvih.

Nejspíš jste před sezonou počítali v týmu s tím, že se někdo během sezony nakazí. Ale takhle hromadné šíření jste patrně nečekali.

Rozhodně ne. Jenže jak teď covid z týmu vymýtit? To bychom to tu museli úplně všichni zabalit a odjet na týden někam do totální izolace. Tím bychom ty lidi protřídili, jak na tom doopravdy jsou, kdo covid má a kdo ne. Jenže všichni ti lidé, kteří ještě zůstali negativní, na tyhle závody trénují celý rok. Nechtějí jen tak pohřbít celou svoji práci.

Teoreticky se ti biatlonisté, kteří nyní covidem onemocněli, stále mohou vrátit do formy, než 9. února začne mistrovství světa na Pokljuce. Ale záruku, že to zvládnou, nemají.

Nemají. Já už v mém věku sezonu neberu až tak extrémně, že bych chtěl jet každý svěťák stůj co stůj, hlava nehlava, covid necovid. Radši se chci pokusit připravit se na mistrovství světa, než abych to tady tlačil na sílu a riskoval. Ale ani já nemám žádnou záruku Je tu i x dalších týmů, ve kterých se může stát něco blbého, a vy se můžete stavět na hlavu a stejně něco chytíte.

Rozebíráte, jak se mohla rozšířit nákaza při soustředění na Pokljuce?

Pravděpodobně si za to můžeme sami v týmu. Něco se tam stalo, ať už tam covid přinesli Slovinci (ti mají nyní v týmu také tři nemocné), nebo my. Někdo tu chybu udělal. Je to situace, která je pro nás nová, učíme se s ní pracovat.

A poučit se?

Jo. Třeba že pro příště bude možná rozumnější zmenšit skupiny v přípravném období a rozdělit tým. Což ale zároveň znamená, že potřebujete větší zázemí.

Největším problémem bylo, že po měsíčním pobytu v biatlonové bublině byli závodníci i realizační tým během Vánoc na skok doma?

Přesně tak. Čekalo se, že v Oberhofu proto asi nastane i nějaký problém. Ale nečekali jsme, že začne ještě dřív, než sem dojedeme.

Pojďme na chvíli k závodění. Byl jste vždy velmi spolehlivým střelcem, ale v oberhofské smíšené štafetě vám teď právě střelba vůbec nevyšla. Mohla být na vině vaše nerozzávoděnost? Nebo obtížný profil upravených oberhofských tratí?

To si nemyslím, i když ta trať tu teď těžší je. Spíš na mě dolehly všechny ty týmové problémy. Ať na ně chcete myslet, nebo ne, pořád je v podvědomí máte a je to takový blbý strašák. Ale nechci se na to vymlouvat. Ta příčina samozřejmě mohla být i jiná. Přesto si myslím, že zkušeností a umu mám natolik, že by se mi takhle špatná střelba neměla stávat. Mrzí mě to.

Jaké jste měl předtím pocity z vašeho prodlouženého tréninkového bloku v Obertilliachu?

Když jsem v prosinci skončil čtvrté kolo svěťáku v Hochfilzenu, měl jsem toho opravdu dost a byl jsem hodně unavený. Po příjezdu do Obertilliachu jsem ještě první dva dny nebyl v extra rozpoložení, ale pak se to srovnalo a mé pocity byly dobré. Měl jsem ze začátku s sebou rodinu, až takový masochista nejsem, abych je nechal o Vánocích doma, takže to bylo do jisté míry náročnější, ale aspoň jsem nemusel pořád myslet jen na sport. Navíc od minulého pondělka už jsem byl v Obertilliachu sám a měl jsem tak dost času vrátit se do sportovní přípravy na 110 procent.

Takže věříte, že se povedla?

Jestli ano a jestli vynechání dvou závodů v Oberhofu bylo správným rozhodnutím, nebo ne, nám ta štafeta zatím neřekla. Události kolem týmu mi na psychice i po fyzické stránce rozhodně nepřidaly.

Spekulovalo se, zda byste vy nebo Jakub Štvrtecký nemohli kvůli bodům do Poháru národů odjet v neděli jak smíšenou štafetu, tak singl mix. Ovšem riskovat za dané situace až takové zahlcení těla by patrně bylo zbytečné, ne?

Kdybych poté, v jakém stavu jsem dojel do cíle smíšené štafety, nastoupil potom do singl mixu, musel bych se v něm vyloženě jen vyjíždět. Pochybuji, že by to mělo kdovíjak velký bodový efekt. Zvlášť když se letos mají i dva výsledky z Poháru národů škrtat.

Co bude dál? Zůstanete v Oberhofu s Jakubem Štvrteckým ve dvou a budete čekat, jestli se najdou zdraví biatlonisté, kteří by za vámi mohli na šesté pohárové kolo přijet?

To řeší trenéři. Ale když si představíte, že sem přivezete někoho dalšího ze skupiny, která byla na Pokljuce, tak mi to přijde pořád dost riskantní.

Ale nikdo jiný k dispozici není.

Není, bohužel ne. Poslali jsme o Vánocích vše, co mělo ruce a nohy na Pokljuku (A + B tým mužů i juniory), tedy s výjimkou mne a některých holek, co jsme se připravovali jinde. Takže teď nemáme moc kam sáhnout. Třeba Tomáš Krupčík je sice negativní a nic mu není, ale kvůli dvoutýdenní karanténě byl hygieniky vyřazený i z dalšího kola (protože bydlel na pokoji s nakaženým Vítězslavem Hornigem).

Takže bude problémem složit nyní v Oberhofu pro další kolo mužskou štafetu.

To bude velký problém. Museli bychom přivézt nějaké protestované juniory.

Ti sice byli na Pokljuce také, ale například Mikuláš Karlík už covid prodělal dříve, měl by mít protilátky.

Jo, ten by teoreticky na štafetu přijet mohl, plus ještě někdo zdravý.

Vy se budete snažit v Oberhofu co nejvíc izolovat?

Už teď se prakticky potkáváme jen na tréninku. Bydlíme na jednolůžkáčích a na jídle jsme rozházení, nejíme hromadně u jednoho stolu. Nevím, co ještě víc dělat, všechny kontakty jsme osekali na minimum. Jakub Štvrtecký se sice také připravoval na Pokljuce, ale potom už prošel třemi testy, tak snad už to s ním bude dobré. Je to každopádně momentálně jiné než na začátku sezony, kdy se v Kontiolahti všichni protestovali a pak jsme pospolu pokračovali měsíc v jedné bublině. Když se teď budou lidé v týmu v průběhu trimestru měnit, bude to složitější.