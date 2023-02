Davidová: Nebaví mě, když mě bolí promluvit. Ideální takový stav není

Jste opět v první světové desítce, ale čekala jste víc, že?

Spokojená samozřejmě nejsem. Asi nejsem v ideální formě běžecky a myslím, že mě to pak trochu sráží i psychicky na střelbě.

Tím, že na to myslíte, když přijíždíte na střelnici?

Řekla bych že mám potom v hlavě trochu bordel, i když se celkově snažím. Holt to tady na žádný extra super výsledek nebylo.

Podle toho jak mluvíte, máte nemocné hlasivky. Projevilo se to i na výkonu?

Já na sobě vyloženě necítím, že bych měla být nemocná, ale samozřejmě mě nebaví, když mě bolí promluvit. Ideální takový stav není.

Měla jste na sobě zlaté číslo pro poslední šampionku vytrvalostního závodu. Působil na vás tlak obhájkyně titulu?

Myslím, že s tím jsem se docela vypořádala. Řekla jsem si, že je přece úplně jedno, co mám na sobě. Ale pochopitelně mě mrzí, jak má obhajoba dopadla. Jela jsem do Oberhofu s ambicemi na trochu vyšší místa. Mrzí mě, že už ve sprintu, když jsem konečně dala dvě nuly, jsem tu nebyla běžecky v optimální formě, abych takovou šanci využila líp. (Ve sprintu byla šestá.)

Dnes jste na každé z prvních tří položek minula shodně po jednom terči. Byla jste si vědoma chyb?

Při první ležce jsem měla líp zareagovat na vítr. Myslela jsem si. že bude foukat určitou silou doleva, jenže ta jedna rána mi utekla doprava, takže to asi chtělo jeden cvak (upravit miřidla). Byl by nejspíš vhodný, i když stejně nevím, jestli by mi potom ta rána spadla. A co se týče dalších položek, upřímně moc nevím, proč jsem ty terče netrefila.

Tentokrát hodně chybovala řada favoritek. Herrmannová, Wiererová, Tandrevoldová i Chevalierová-Bouchetová minuly čtyřikrát, vedoucí žena Světového poháru Simonová stejně jako vy třikrát. Podmínkami na střelnici i na měkké trati to tedy byl hodně nepříjemný závod?

Určitě. Hlavně na trati to nebylo lehké, což možná trochu ovlivnilo i výkony na střelnici. Ale možná, kdybych se cítila líp, tak i ty tři rány mimo terče by byly relativně docela v pohodě. Jenže pokud na trati dostávám běžecky velkou nálož, ty tři chyby si dovolit nemůžu. (Měla v závodě jedenáctý nejlepší běžecký čas.)

Ve čtvrtek byste mohla s Michalem Krčmářem startovat v singl mixu, ačkoliv nominace v tuto chvíli ještě není uzavřena. Chtěla byste ho jet?

To úplně nezáleží na mně. Musíme nominaci prodiskutovat. Uvidíme, jak se cítí Terka Voborníková, v předchozích závodech jí to tady běžecky docela chutnalo. A také trochu čekám, co se ještě během dne stane s tím mým hlasem. Ještě ráno jsem nemluvila vůbec.

A pokud byste se zdravotně cítila přijatelně, měla byste do singl mixu chuť?

Mám ráda výzvy, ale nevím, jestli by tohle nebylo zbytečně velké sousto. (O víkendu ji ještě čekají štafeta žen a hromadný závod.)