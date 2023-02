Smutný den ve zlatě. Jak Davidová chraptěla a trenéři jí naordinovali pauzu

Vzpomínáte? Pokljuka 2021, covidové mistrovství světa zcela bez diváků. Ve vytrvalostním závodě tu Markéta Davidová předvedla stoprocentní střeleckou bilanci a triumfovala o 27 sekund před Švédkou Hannou Öbergovou.

„Když mi spadl i poslední terč, smála jsem se už při odjezdu ze střelnice. A při české hymně i pár slziček ukáplo,“ vyprávěla tehdy.

V následující zimě ovládla tuto disciplínu v pohárovém Östersundu, vybojovala za ni malý glóbus a na hrách v Pekingu do dvacáté rány opět aspirovala na zlato. Až jediná chyba při posledním výstřelu ji obrala o titul olympijské šampionky.

K nejdelšímu ze všech klání biatlonistek pak vzhlížela s nadějemi i v Oberhofu, přestože se tu v nejlepším rozpoložení nenacházela. Trať s táhlými kopci, která jí měla teoreticky vyhovovat, Davidové zjevně nesedla a na největší soupeřky na šampionátu běžecky ztrácela.

Ve středu také třikrát minula na střelnici.

A navíc ty hlasivky.

„Nechci se rozhodně vymlouvat, že ovlivňují můj výkon. Nepřipadám si nemocná. Jen nemluvím,“ říkala. Po chvíli nicméně přiznala: „V ideálním stavu nejsou, což mi na psychice nepřidá. Stejně jako vědomí, že mi to tady neběhá tak, jak byste si představovali.“

Pomýšlela jsem výš

Trable s hlasivkami řešila už od vysokohorského soustředění v Ridnaun. „Zlobily mě i dřív, když jsme ještě pravidelně nosily roušku. Po odjezdu z Ridnaun se sice jejich stav trochu zlepšil, ale teď jsou ještě horší než předtím.“

Při úterní kontrole týmový lékař Libor Vítek usoudil, že by českou jedničku neměly na trati ovlivňovat. Také sportovní ředitel Ondřej Rybář podotkl: „Markéta ví, že tyhle problémy nejsou u ní výjimečné. Postihují vás, když si párkrát spálíte průdušky. Takže ano, chrapot má, ale nemyslím si, že jde o velký problém.“

Davidová bezesporu patří mezi osobnosti současného světového biatlonu. V minulosti už oblékala žluté startovní číslo pro vedoucí závodnici poháru i červené pro první ženu disciplíny. Ve středu poprvé v životě dostala číslo zlaté, určené obhájkyni titulu na mistrovství světě.

Potenciální stres z něj plynoucí si však nepřipouštěla.

RVALA SE. Markéta Davidová na trati vytrvalostního závodu.

„Řekla jsem si, že je úplně jedno, co mám na sobě. Ale samozřejmě mě dost mrzí, jak nakonec ta obhajoba dopadla. Jela jsem sem s ambicemi na trochu vyšší místa.“

Podepsat se na její psychice mohla také první chyba hned při úvodní položce vleže, kdy špatně reagovala na větrný poryv.

„Markéta je zvyklá na vysoký standard. Když chce jet o medaile, ale na střeleckých položkách dává jedničky, odrazí se potom její zklamání ze střelby i na pohybu na lyžích,“ usoudil Rybář.

Byl to ve středu dlouhý závod v náročných podmínkách, při němž mnohé další hvězdy kupily během souboje s terči chyby.

„Kdybych se cítila běžecky líp, pak by i mé tři rány mimo byly relativně docela v pohodě,“ pronesla. „Jenže pokud na trati dostávám běžecky příliš velkou nálož, nemůžu si je dovolit.“

V předchozích dvou letech se na vrchol sezony dovedla velmi dobře připravit. Ačkoliv jak na Pokljuce 2021, tak v Pekingu 2022 pokazila sprint, vždy si odvážela domů cenná umístění.

V Oberhofu zatím dosáhla nejvýše na 6. místo právě ze sprintu. „Ale s čistou střelbou, kterou jsem v něm předvedla, jsem pomýšlela výš,“ řekla.

Desátá i ve svém špatném dni

Ve středu sice kouč českých žen Egil Gjelland hovořil o horším dni své svěřenkyně, nicméně okamžitě dodával: „Když máte špatný den, a přesto skončíte desátý, docela to jde, ne?“

Také Davidová si dost možná po počátečním zklamání ze závodu večer uvědomila, že dvě umístění v top 10 na světovém šampionátu svoji hodnotu rozhodně mají.

„Mám toho na srdci hodně, ale nechám si to uležet. Snad jenom děkuju všem, pro které je 6. a 10. místo na světě stále dobré,“ psala na Instagram.

„Mám toho na srdci hodně, ale nechám si to uležet. Snad jenom děkuju všem, pro které je 6. a 10. místo na světě stále dobré," psala na Instagram.

Švédka Hanna Öbergová tou dobou slavila. Co se jí kvůli české soupeřce nepovedlo předloni na Pokljuce, dokázala nyní, stala se šampionkou vytrvalostního závodu.

Vrátila se tak na trůn v disciplíně, ve které už byla královnou her v Pchjongčchangu 2018 i domácího mistrovství světa v Östersundu 2019. Navzdory jedné trestné minutě porazila i čistě střílející krajanku Linn Perssonovou, která svým stříbrem umocnila báječný švédský den.

„Nemohu tomu uvěřit,“ svěřovala se přešťastná Öbergová. „Před startem jsem si pomyslela: Bude to tvrdý den, budu hodně trpět. Ale na trati jsem se cítila rychlá. Udržela jsem koncentraci i po chybě při úvodní ležce a odvedla potom na střelnici dobrou práci.“

Z poslední střelby ještě vyjížděla se ztrátou 14 sekund na Perssonovou.

„Stále jsem cítila sílu v nohách,“ vyprávěla. „Pak mi hlásili, že Linn stahuju. V duchu jsem si říkala: Strašně moc chci to zlato. Byla jsem k němu tady tak blízko už ve sprintu. A teď ho opravdu mám.“

ŠVÉDSKÁ RADOST. Linn Perssonová (vlevo) gratuluje v cíli vyčerpané krajance Hanně Öbergové k titulu z vytrvalostního závodu.

Zatímco v průběhu sezony se zdálo, že v rodinném biatlonovém „podniku“ sester Öbergových sedmadvacetiletá Hanna definitivně předává žezlo o čtyři roky mladší Elvíře, šampionát v Oberhofu nabízí úplně jiný obrázek. Nemocná Elvira z hotelového pokoje jen na dálku sledovala, jak si sestra jede pro zlato.

Italka Lisa Vittozziová se naopak ze stavu nemocných vrátila mezi zdravé a hned si dojela pro bronz.

„Když jsem v sobotu ležela v posteli, rozhodně jsem neočekávala, že tu dnes budu stát na stupních vítězů,“ přiznávala. „Dokázala jsem však nasměrovat všechnu svoji energii správným směrem.“

Raději si odpočiň

Do čtvrteční smíšené štafety vyrazí Hanna Öbergová společně se Sebastianem Samuelssonem, zatímco Vittozziová se spojí s Tommasem Giacomelem. Ovšem nad všemi bude v prognózách favoritů čnít norské duo Johannes Bö, Marte Olsbuová Röiselandová. Ta kvůli co největší regeneraci sil před singl mixem dokonce vynechala vytrvalostní závod.

Davidovou kouč Gjelland do singl mixu nepošle. Tým chce, aby ušetřila síly na pokus o špičkový výsledek v nedělním hromadném závodě.

Sama se do singl mixu ještě před nominací nehrnula. „Mám ráda výzvy, ale nevím, jestli by tohle nebylo zbytečně velké sousto,“ řekla.

Šanci tak vedle Michala Krčmáře dostane Tereza Voborníková.

cesky.biatlon.official Smíšenou štafetu dvojic zítra pojedou Tereza Voborníková a Michal Krčmář.



Ondřej Rybář: „Máme tady čtyři závodníky, kteří dokázali být rychlí na střelnici i na trati. Michal Krčmář skoro ani chvíli neváhal. Říkal, že tu je proto, aby závodil. Vidí šanci a to je to nejlepší nastavení, které může závodník mít. Terka z toho bude mít trošku obavy, protože na ní bude zodpovědnost, ale myslím si, že tady má dobrou formu a na střelnici je stabilní. Doufám, že se jim povede a trochu prolomí smůlu, kterou v této disciplíně máme.“

Loňská dvojnásobná juniorská mistryně světa po skvělém prvním týdnu odjela ve středu svůj zatím nejhorší závod v Oberhofu s pěti chybami na střelnici.

Druhá ležka za tři v něm byla pro Voborníkovou likvidační. „Po ní jsem samozřejmě měla po závodě,“ líčila. „Mrzí mě to. Zkoušela jsem reagovat na vítr, ale vůbec nevím, kde ty rány byly. Ani na trati to nebylo ideální. Jela jsem většinu času sama, ani jsem se nemohla s nikým delší dobu svézt.“

Také ona se do startu v singl mixu nehrnula. „Doufám, že se mě vůbec netýká,“ pronesla ve středečním odpoledni. „Už by těch závodů bylo fakt hodně a s touhle disciplínou nemám na tak vysoké úrovni žádné zkušenosti. Radši bych ji přenechala zkušenějším.“

Nestane se tak.

„Chápeme, že Terka cítí velkou zodpovědnost, ale má tu za sebou pěkné závody, nemusí se ničeho bát,“ říkal o sedmé ženě ze stíhacího závodu Rybář. „Singl mix bude pro ni další příležitostí ukázat se.“

Na šampionátu se každopádně maličká a hbitá Voborníková posunula do pozice české ženské dvojky se značným potenciálem do budoucna.

K současné změně hierarchie ovšem přispělo rovněž zranění Jessiky Jislové, u kterého si zatím lékaři nejsou jisti, kdy jí (a zda vůbec v této sezoně) dovolí vrátit se do závodů.

ZATÍM NEJLEPŠÍ DEN. Tereza Voborníková během svého úprku za 7. místem během nedělního stíhacího závodu.

Lucie Charvátová, senzační bronzová medailistka ze sprintu v Anterselvě 2020, se střídavě pere se střelbou a s během a v aktuální sezoně byla zatím jejím maximem čtvrtá desítka pořadí.

„Bylo to takové průměrné, chtělo to o dvě rány lepší střelbu,“ hodnotila, když se ve čtvrté desítce umístila i ve středu (s 25. běžeckým časem). „Je velké teplo, trať je rozbořená, ale první tři kola se mi jelo dobře, to jsem se ještě i vyvážela s Lisou Vittozziovou. Pak už byl sníh hlubší a hlubší a trať se zpomalovala. Ale vzhledem k tomu, že Oberhof nepatří k mým oblíbeným střediskům a těžké kopce tu jezdím na kyslíkový dluh, jsem docela mile překvapená, jak jsem se s nimi vypořádala.“

Další dvě biatlonistky, Tereza Vinklárková a Eliška Václavíková, zaostávají běžecky, i když ve středu je solidní střelba vynesla na 34. a 37. místo z celkově 94 závodnic ve startovní listině.

„Není nás mnoho,“ připomíná Gjelland zúžený výběr kvalitních kandidátek ženské reprezentace.

I proto je pro tým důležité, aby se dočasně smutná tvář Markéty Davidové opět rozjasnila.