Mikyska: Před závodem jsem vyhrál formuli v Arábii. Teď je na řadě Davidová

Davidová obhajuje zlatou medaili z Pokljuky Voborníková hovoří o své nejoblíbenější disciplíně Česká reprezentantka Markéta Davidová na trati během stíhacího závodu na mistrovství světa v Oberhofu. Ve středu je v Oberhofu na programu vytrvalostní závod žen, disciplína mnohé české radosti. V něm je Markéta Davidová obhájkyní zlata z Pokljuky 2021 i majitelkou malého glóbu z minulé pohárové sezony. V něm se stala také Kateřina Holubcová v roce 2003 světovou šampionkou. A v něm byla Gabriela Soukalová stříbrná v letech 2015 a 2017. Davidová se vydá na trať už jako druhá, před ní pojede pouze Slovinka Polona Klemenčičová. Tereza Voborníková má číslo 22, Lucie Charvátová 46, Eliška Václavíková 80, Tereza Vinklárková 90. A čísla favoritek? 4 Wiererová, 6 Simonová, 9 Tandrevoldová, 13 Perssonová, 20. H. Öbergová, 25 Bátovská Fialková, 31 Herrmannová-Wicková (olympijská vítězka), 35 Hauserová. Otazník visí nad startem dvou marodů, Italky Lisy Vittozziové (11) a Švédky Elviry Öbergové (60). Ta se kvůli onemocnění ani v úterý nevrátila do tréninku. Markéta Davidová si po odpoledním tréninku posteskla, že jí poněkud odcházejí hlasivky a raději moc nemluvila. To Tereza Voborníková, loni ve vytrvalostním závodě bronzová na juniorském mistrovství světa, se rozhovořila, jak to má v oblibě: „Těším se moc, jde o můj nejoblíbenější typ závodu. Tím víc mě mrzí, že se během sezony jezdí tak málo. Mám tyhle dlouhé tratě ráda. Je to určitá alchymie, aby se vám při nich všechno sešlo, musíte být opatrnější na střelnici a zároveň vydržet v tempu na trati. A ta bude úžasně náročná a hrabavější, protože začíná být čím dál tepleji.“ Ve středu odpoledne by mělo být v Oberhofu plus deset stupňů. Voborníková má po 7. místě ve stíhačce a 18. místě ve sprintu už prakticky jistý postup do hromadného závodu. „Tím, že to je moje první mistrovství světa a jsem tu z holek z týmu nejmladší, nepociťuji žádný tlak. Spíš si to snažím užít,“ říká.