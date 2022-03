Davidová bilancuje: Sezona nahoru a dolů. Snažím se víc věnovat mé hlavě

„Začít dvojkou na první ležce není zrovna dobrá strategie. Možná jsem se příliš nechala strhnout davem,“ komentovala dvě chyby na zahajovací položce hromadného závodu, v němž v Oslu obsadila 14. místo.

„A je hotovo,“ mohla prohlásit vzápětí.

Sečteno a podtrženo, jaká ta sezona byla?

Taková nahoru a dolů.

Jste po ní desátá v celkovém pořadí poháru.

Jo, to je fajn. Ale zároveň cítím, že se během této zimy vyskytlo i dost věcí, které je příště potřeba udělat líp.

Jak?

To netuším. Na takové otázky je ještě brzy, neumím na ně odpovědět.

Při finále na Holmenkollenu se zdálo, že jste stále při silách.

Šlo to. Až na jeden zkrat v Otepää, byla poslední dvě kola ještě relativně v pohodě. Ale je to tak, že.... Jsem letos taková smířená. Prostě beru výsledky tak, jak přicházejí.

Úspěšnost střelby jste oproti loňsku vylepšila z 83 na 85 procent, zároveň jste položky i zrychlila. Což je pozitivum, ne?

Určitě. Za to jsem ráda. Akorát se mi letos s tou střelbou moc nesešla běžecká forma.

Někdy kvůli vlastnímu tělu a jindy kvůli lyžím?

Samozřejmě. Je jasné, že servis nebyl úplně ideální, jak bychom potřebovali.

Teď bude čas vyřešit to.

Jo a tyhle věci nemůžeme řešit my, závodníci, na to jsou ve svazu jiní lidé, kteří se servisem budou zabývat.

Top 20 Světového poháru (v závorce konečné umístění v minulé sezoně) 1. (2.)

Röiselandová (Nor.) 957

2. (12.)

E. Öbergová (Švéd.) 823

3. (6.)

Hauserová (Rak.) 684

4. (4.)

H. Öbergová (Švéd.) 661

5. (9.)

Chevalierová-B. (Fr.) 642

6. (10.)

Herrmannová (Něm.) 589

7. (7.)

Alimbekavová (Běl.) 589

8. (15.)

Braisazová (Fr.) 581

9. (5.)

Wiererová (It.) 577

10. (11.)

Davidová (ČR) 560

11. (1.)

Eckhoffová (Nor.) 555

12. (13.)

Simonová (Fr.) 554

13. (81.)

Voigtová (Něm.) 522

14. (18.)

Bescondová (Fr.) 515

15. (8.)

Tandrevoldová (Nor.) 470

16. (28.)

Brorssonová (Švéd.) 442

17. (68.)

Jislová (ČR) 441

18. (23.)

Solaová (Běl.) 420

19. (14.)

Perssonová (Švéd.) 416

20. (-)

Rezcovová (Rus.) 366

Na jaký závod sezony nejraději vzpomínáte? Hned na ten první, vaše pohárové vítězství v Östersundu?

Bylo jich víc, o kterých vím, že jsem v nich udělala maximum a vyšla mi i střelba. Ale nejvíc bych asi vyzdvihla vytrvalostní závod na olympiádě. Sice jsem poté, co jsem netrefila poslední terč, nevyhrála, ale skončila šestá, nebylo to však proto, že jsem se z té poslední rány sesypala. Prostě jsem při ní udělala chybu. Jinak jsem jela dobrý závod. Ta chyba mě mrzela, ale stalo se. Jiné holky byly nakonec lepší.

V Pekingu jste ještě přidala 4. místo v hromadném závodě. Po něm jsem vás viděl nejvíce zdrcenou a zklamanou, co jsem vás kdy viděl. S odstupem času se nicméně možná i na to čtvrté místo díváte jinak než tehdy, protože má také svoji velkou cenu.

Jasně, koukám. Jenže na olympiádě se samozřejmě počítají medaile, proto mě to bylo tak líto. Na druhou stranu je pravda, že i v masáku jsem tam zajela povedený závod a chyběl mi kousek. Pole je vyrovnané, i maličkosti rozhodují.

Biatlon je vytrvalostní sport. Cítíte, že čím déle jste ve Světovém poháru a nabíráte tréninkové objemy, tím lépe vaše tělo reaguje na dlouhou sezonu?

Nevím. Jak byly ty poslední dvě zimy takové zvláštní, nemohu moc porovnávat. Předloni jsme sezonu končili kvůli covidu dřív, loni jsme na posledních závodech měli v týmu střevní problémy. Je fakt, že v Oslu už jsem před masákem měla pocit, že hlava by možná ještě mohla, ale nohy bych už potřebovala vyměnit.

Ale když jste i s „nohama na výměnu“ byla v pátek čtvrtá ve sprintu, není to špatná zpráva.

Není. Ve sprintu mě naštěstí podržela střelba. Ono to není tak, že bych si na nohy chtěla stěžovat, všichni jsme na tom stejně. Podobně by asi hovořil každý. Jde o konec sezony, máme právo na únavu.

Bavila vás ta sezona jako celek?

Hmmm... No, už jsem zažila i zábavnější sezony. Byly chvíle, kdy mě bavila. Ale možná bylo tentokrát malinko víc těch, kdy mě to moc nebavilo.

Našla jste recept, jak takové stavy vyhnat z mysli?

Pracuju na tom. Snažím se té mé hlavě víc věnovat.

Sama sobě psycholožkou?

Ne, vyhledala jsem v tomto směru letos pomoc. Myslím, že to splňuje účel. Cítila jsem, že už je toho na mě moc, proto jsem zkusila někoho vyhledat.

Povzbuzující by pro vaši hlavu mohla být myšlenka, že když se vám vše sejde, jste schopná jezdit o vítězství.

To jo. Jen je potřeba, aby se to scházelo častěji.

Na co se teď těšíte?

Na domov a dočasně na jiný vzduch, nebiatlonový. Na změnu režimu.

A na dokončení druhé diplomky?

Ta je ve vývoji. Sama se nenapíše, tak se snažím.