Náramně spokojená Jislová: Celá sezona je super. Nemám jí co vytknout

V závěru stíhačky jste se dnes přehnala kolem Švédky Brorssonové. To rozhodně nevypadalo tak, že byste už lapala po dechu?

Říkala jsem si, že se za ní zkusím držet a uvidím, jak na tom je. V posledním kopci nad střelnicí jsem potom viděla, že jí dochází síly, tak jsem to zkusila. Ale že bych na tom byla kdovíjak lépe než ona, to si nemyslím.

Přesto je to už teď vaše druhé nejlepší pohárové kolo, hned po prosincovém Le Grand-Bornard. Hezká tečka za sezonou, ne?

Určitě, za to jsem hrozně ráda. Celá sezona je super a nemám jí v podstatě vůbec co vytknout. Mám radost, že práce, kterou s Egilem (trenérem Gjellandem) odvádíme, je konečně vidět i na výsledcích. Těší mě, že jsem s výjimkou masáku na olympiádě jela naprosto všechny závody, včetně štafet a byla jsem to schopná zvládnout. Přitom to byla má první takhle náročná sezona.

I proto musí být výsledky z Osla cenné, protože na konci sezony ukazují i na to, kdo má jakou výdrž a jak dokáže reagovat.

Rozhodně. Trochu jsem se toho začala minulý týden v Otepää bát, protože se mi tam moc dobře nejezdilo. Také tady cítím únavu, ale naštěstí se s ní dá ještě pracovat.

Vyhovuje vám Holmenkollen profilem tratí?

Profilem by určitě patřil k mým oblíbeným areálům, ale tady to trochu ztěžují ty těžké jarní podmínky.

Už v pátek byla trať hodně rozoraná. Dnes ještě horší?

Jo, teď už se může jen zhoršovat. S tím všichni počítáme.

V pátek se tu rozloučila s kariérou Eva Puskarčíková a dnes si zajela Tereza Voborníková 24. místem svůj zatím nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Což je symbolické pro střídání generací v českém týmu, nemyslíte?

Já čekala, že Terka na takové výsledky bude mít. Už v létě na tom byla dobře. Jezdí dobré výsledky v podstatě celý rok, takže mě vůbec nepřekvapuje, co tady předvádí.

Jak jste prožívala loučení s Evou Puskarčíkovou?

Tohle byl jen takový předkrm, to opravdové teprve bude při závodech v Jablonci, kde by se s ní měl rozloučit celý český biatlon.

Není zdaleka jediná, kdo odchází. Z žen už konec kariéry ohlásily i Bescondová, Dunkleeová, Eganová, dost možná se k nim připojí také Wiererová, Selina Gasparinová, Hildebrandová a řada dalších. Hodně se startovní pole obmění.

Přijde mi, že ani po minulé olympiádě tolik lidí neodcházelo. Teď to bude skoro 20 závodnic, což bude hrozně znát. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat na prvním svěťáku příští zimy, protože tam se objeví strašně moc nových tváří. Ale bude to zase aspoň zajímavější, když nebudeme vědět, co od koho čekat.

Váš čtvrtý hromadný závod bude v neděli zároveň i velkou rozlučkou se sezonou. V takových kulisách, s modrou oblohou, zaplněnými tribunami a s vidinou dovolené, je už nervozita přece jen menší?

To možná ano, ale zároveň to bude stejná dřina jako každý jiný závod a nejde do něj odstartovat s tím, že už ho neberete vážně, protože byste se mohli potom na trati pěkně vytrápit. Sice máme mimo trat už takovou jarnější náladu, ale na trati taková určitě nebude.

Dovolenou jste si už naplánovala?

Jen malinko, nějaké výlety, ale hlavně si chci užít rodiny a kamarádů. Covid pravidla byla i kvůli olympiádě dost přísná a od začátku listopadu jsem byla doma tak týden. Budu se snažit být s lidmi, které jsem půl roku flákala.