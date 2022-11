Takhle se už trápit nechci. Davidová o rozhodování i nakopnutí vlastní psychiky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

V minulé sezoně pozdvihla malý křišťálový glóbus, málem se stala olympijskou vítězkou, vezla z her v Pekingu cenné čtvrté i šesté místo a v celkovém pořadí Světového poháru poprvé pronikla do top 10. Přesto biatlonistka Markéta Davidová nebyla šťastná. Naopak, sezonou se protrápila. I maličkosti ji potom dokázaly vykolejit. Řešila osobní trable. Rozhodovala se, co dál.