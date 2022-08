Medailistka Davidová: Abychom závodili o každém víkendu i v létě? To ne

Čím je pro vás letní biatlonové závodění? Vyjetím ze stereotypu?

Fajn zpestřením. Jen ho nesmí být moc. Teď když máme tři závodní víkendy po sobě, je toho až příliš. Pak už letní biatlon spíš zasahuje do chodu přípravy, než že by vám zásadně pomáhal. Nedokážu si moc představit, že by v něm vznikl nějaký letní seriál závodů.