Jak se Charvátová ladí na střelbu: Zavři oči, něco si přej, život je snadný

Davidová: Umístění beru, na víc už běžecky nemám Česká jednička dokončila sprint na 11. místě Jen o jednu příčku a o 3,3 sekundy za Lucií Charvátovou dokončila sprint na 11. místě MARKÉTA DAVIDOVÁ, se shodnou střeleckou bilancí 0+1. „Ta jedna rána mimo mě samozřejmě mrzí, ale i tak jsem střelecky docela spokojená. Jedničky považuju za ještě relativně dobrý výkon,“ bilancovala. Také 11. místo v cíli berete?

Jo, beru. Myslím, že na víc už teď běžecky nemám. Snažím se, i ty poslední kopce se pokouším vyskákat, ale je to tak, že na víc prostě není. Dnes pro vás i Lucii Charvátovou zvolili trenéři nasazení do poslední losované skupiny. Bylo to spíš více kvůli větru, nebo trati?

Myslím, že kvůli obojímu. Vítr měl zeslabovat, ale hlavně předpokládali, že trať bude přimrzat, když se ochladí. Nemyslím, že by se při závodě nějak šíleně změnila, ale fakt je, že vítr ustal, zatímco při nástřelu byl velký. Jaké pro vás bylo startovat až tak vzadu?

Snažím se to nevnímat. Není tak dávno, nějaké tři roky zpátky, kdy jsem tahle vysoká čísla měla normálně. Z čekání na start nadšená nejsem, ale nějak moc mi to nevadí. Jsem přizpůsobivá. Lyže byly dnes pocitově skluznější než před týdnem?

Jo, myslím, že to bylo dnes relativně dobré. Sice trať už začíná být taková špinavá, ale přimrzla a jelo to líp. Nabrala jste síly od minulého pohárového kola?

Pravdou je, že se už musím v hlavě hodně motivovat a přemlouvat, že nějaké síly pořád mám. Před závodem se ještě cítím dobře, ale pak to jde v závodě rychle dolů a není z čeho brát. Rozhodně byste tedy nepodpořila přání Lucie Charvátové závodit až do dubna?

Ne, ne. Nevím, co to některé holky vždycky popadne, že b byly nadšené, kdyby mohly lyžovat až do května. Co to mají za nápady? (směje se) Já budu ráda, až lyže zahodím a budu zase chvíli normálně žít. Minulý čtvrtek nebyla po ženské štafetě náladu v týmu vůbec dobrá. Tentokrát je to o něčem jiném, že? Dvě jste do 11. místa a všechny na bodech.

Což je skvělý. Super. Jsem moc ráda. Škoda, že tyhle výsledky nepřišly trošku dřív v sezoně. Navíc jste s jistou nadsázkou střelecky nejvíce sladěným týmem, všechny máte bilanci 0+1.

Fakt jo? Kdybychom měly jen samé nuly, byly bychom sice ještě radši, ale tohle určitě taky bereme.