ONLINE: Ve stíhačce čtyři Češky, jak dopadne souboj Charvátové a Davidové?

Z pátečního sprintu postoupily do stíhačky všechny čtyři české reprezentantky.

Především první dvě domácí biatlonistky mají dobré předpoklady ke skvělému výsledku: Lucie Charvátová startuje jako desátá a ztrátou 40 vteřin, Markéta Davidová vyráží hned o tři vteřiny za ní.

Na posun mohou pomýšlet také Jessica Jislová, která začíná s číslem 31 a odstupem minuty a 28 vteřin, i Eva Puskarčíková, jež má číslo 33 a ztrátu o vteřinu větší.

Charvátová se v Novém Městě probudila k výtečným výkonům – v prvním sprintu skončila sedmnáctá, následně si ve stíhačce o dvě místa polepšila a na úvod druhého bloku přidala desátou příčku ve sprintu, nejlepší umístění v sezoně.



„Je super, že jsem se zase zlepšila,“ radovala se. „Vstupovala jsem do závodu s obavou, protože jsem byla namotivovaná a nabuzená po výkonech z minulého týdne, jenže jak to u mě bývá, tak jakmile si myslím, že už mi to opravdu jde, většinou rychle padnu zase na hubu. Proto jsem ráda, že jsem formu udržela.“

Podaří se jí navázat na vzestupnou tendenci?

Rovněž Davidová v domácích závodech drží stopu s nejlepšími, byť se vzhledem ke konci náročné sezony pere s únavou: „Pravdou je, že se už musím v hlavě hodně motivovat a přemlouvat, že nějaké síly pořád mám. Před závodem se ještě cítím dobře, ale pak to jde na trati rychle dolů a není z čeho brát.“

Naopak velký rezervoár sil v posledních dílech letošního biatlonového soupeření ukazuje Norka Tiril Eckhoffová. Vedoucí žena Světového poháru si v Novém Městě podmanila oba sprinty a také první stíhačku, do druhé se vydává s náskokem šesti vteřin na Němku Denise Herrmannovou, o jedenáct vteřin pak zaostává Italka Dorothea Wiererová.

Potvrdí Eckhoffová svůj status královny Vysočina arény?

Sledujte v podrobné reportáži.