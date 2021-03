Propadám se do pekel? Ne, Charvátová si vylepšila sezonní maximum

Nejlepší výsledek sezony. Ale nemrzí vás trochu ta závěrečná položka a tři chyby? Bez ní jste mohla bojovat o stupně vítězů.

No, já si po té trojce říkala: To se zase propadám do pekel výsledkové listiny. Předpokládala jsem, že pojedu někde kolem třicítky, ale asi se hodně chybovalo, proto jsem se udržela pořád docela vysoko.

Co se na té položce stalo?

Byla náročná, ne snad podmínkami, ale celkovým vyčerpáním. Je to poslední položka závodu, a to je ten biatlon. Sama jsem byla překvapená, že jsem se udržela na relativně stejné pozici. Nechci být zklamaná, mohlo to být lepší, ale pro mě tohle nejlepší umístění sezony znamená hodně. Nechci si to úplně vyčítat.

Honilo se vám v hlavě, že jedete o elitní desítku?

Nehonilo se mi hlavou vůbec nic. Dneska jsme si před startem pouštěli takovou super písničku. Zpívalo se tam ready or not. Tak před první stojkou jsem byla ready a při poslední to bohužel padlo na to not. Snažila jsem se vytěsnit cokoliv o střelbě z hlavy. Když jsem tu trojku viděla, věděla jsem, že ty rány nejsou pěkné, s každou jsem bojovala, pak jsem je strhávala, kroutila jsem se. Ale nemohla jsem si pomoct. Ale výsledek je pěkný.

Druhou a třetí položku jste ale zvládla bezchybně. Překvapila jste i samu sebe?

Sebe samu jsem samozřejmě překvapila a doufám, že i lidi, kteří stáli kolem trati (smích). Kde ta se tady bere, to si klidně někdo mohl říct. Té první položky je škoda, byly to rány dole, měla jsem si to lépe dechem pohlídat. Při štafetě jsem měla zase rány nahoře, takže s výškou jsem tady trochu bojovala. To mě mrzí. Ale ty dvě nuly mě katapultovaly dopředu, od toho se odvíjelo i běžecké pojetí závodu. Jelo se mi výborně. V posledním kole mě pak sice ještě Ruska (Mironovová) předjela, ale to je jedna z těch rychlejších.

Ve sprintu jste měla čtvrtý nejrychlejší čas, teď osmý. Dodává vám to sebedůvěru?

Neskutečnou. Razím teorii, že čím líp jsem na tom běžecky, tím líp se mi ten závod odvíjí v hlavě, a i střelba mě podrží. Když si řeknu, že se netrefím, můžu to o to víc dojet. Jakmile jsem na tom ale špatně běžecky, střelba je pro mě obtížná. Jsem strašně ráda, že běžecká forma se mě drží i koncem sezony. To se ale odvíjí od letní přípravy, kterou jsem udělala opravdu poctivou. Občas se stane, že na konci sezony dochází síly, ale já cítím, že toho v těch nohách mám tolik, že si přeju, aby sezona ještě nekončila. Snad bych mohla ukázat, co ve mně je.

Na trati jste se celý závod potkávala i s Markétou Davidovou, nakonec jste ji o dvě příčky porazila.

Viděla jsem nás vedle sebe, říkala jsem si: Budeme mít pěknou fotku.

Čekají vás tři dny volna. Jak je využijete?

Mám velké resty. Musím dopsat tréninkový deník, který odkládám každým dnem. Mám ještě i studijní povinnosti. Je toho dost, ale spíš to budou regenerační dny. Půjdeme se proběhnout. Všichni nám říkají, že jsme tady jako doma, já s oblibou říkám, že tady doma nejsem. Já jsem doma v Krkonoších, ale je mi to tady blízké.