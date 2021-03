Od klavíristky ke truhlářce. O Davidové a silné generaci modrého dresu

Biatlonisté našli inspiraci u cyklistů nebo běžců na lyžích. Už i oni hledají, kdo je nejlepší na světě v kategorii do 25 let. Takové ženě pak oblékají v poháru modré startovní číslo.



Markéta Davidová na něj útočí.

„Ale neřeším to. Ani se na to pořadí nekoukám. Fakt ne,“ povídá.

Po pátečním 11. místě v novoměstském sprintu tudíž nikterak nezkoumala, že v této klasifikaci zaostává na druhém místě jen 15 bodů za ženou v modrém, Běloruskou Alimbekavovou.

Při odpočtu čtyř nejhorších výsledků, které se na konci sezony škrtají, je virtuální pořadí této soutěže na nejvyšších příčkách dokonce ještě těsnější: 1. Alimbekavová 582, 2. Davidová 571, 3. Tandrevoldová 564, 4. E. Öbergová 552, 5. Simonová 487, 6. Braisazová 452.

„Když já se těmi čísly nezaobírám. Stresovat se jimi je zbytečné,“ říká Davidová. „Nevím ani, kolik je bodů za vítězství v závodě.“

Ba co víc, v televizní talkshow Sedm pádů Honzy Dědka před dvěma lety přiznala, že netuší, na jak velké terče a jakou vzdálenost pálí. V Novém Městě nyní hlásila: „Teď už umím, že střílíme na 50 metrů. V té talkshow jsem ze sebe asi udělala ještě větší blondýnu, než jsem.“

A ta velikost terčů?

„Něco s číslem 11. Jedenáct milimetrů? Nééé? Já vážně nevím.“

Při střelbě na 11milimetrový terč by patrně běhala spoustu trestných koleček. Správný údaj vypálí Michal Krčmář: „11,5 centimetru na stojáka, 4,5 centimetru na ležku.“

Ondřej Moravec se zasměje: „Ale není vůbec podstatné, jestli to Markéta ví. Stačí, když umíte proměňovat černé terče v bílé.“

Co se týče čísel v pohárových žebříčcích, Davidová ujišťuje, že je pro ni mnohem důležitější ten absolutní. „V Top 10 celkového pořadí se chci udržet. To by pro mě znamenalo o dost víc než modrý dres.“

Inventura žen, jež na tento dres letos aspirují, je nicméně zároveň i přehlídkou biatlonistek, které by v nedaleké budoucnosti mohly bojovat o dres žlutý - a o velký glóbus.

Koho tu tedy máme?

Současná majitelka modrého čísla Dinara Alimbekavová. Věk: 25 let. Skokanka sezony, loni až 76. ve Světovém poháru. Dcera Kazacha a Rusky, která žije od tří let s rodiči v Bělorusku. V lednu podepsala (na rozdíl od kolegyně Solaové) dopis běloruských sportovců na podporu prezidenta Alexandra Lukašenka. Když se jí poté jedna z fanynek na Instagramu zeptala, proč podpořila násilí, odepsala: „Žádná z nás násilí nepodporuje.“

Do sezony vstoupila skvostně, v prosinci dokonce doběhla první a druhá v Hochfilzenu. Po Vánocích jí poněkud haprovala střelecká jistota, stále je však schopna předvést velmi povedené závody - viz páteční 6. místo.

Hraje na klavír, čte psychologické knihy a server pressball.by ji označil za nejžádanější současnou nevěstu Běloruska. „Nejsem volná,“ zasmála se, randí totiž s ruským biatlonistou Strelcovem.

Potom je tu čtyřiadvacetiletá Norka Ingrid Tandrevoldová, v soutěži o modrý dres momentálně za Alimbekavovou a Davidovou třetí.

Už v Östersundu 2019 slavila stříbro z mistrovství světa. Letos zčistajasna zkolabovala a musela vzdát v průběhu lednového sprintu v Oberhofu. Lékaři poté odhalili náhlé potíže se srdeční arytmií. Přesto ze šampionátu na Pokljuce vezla individuální stříbro i bronz a říkala: „Jsem hrdá, jak jsem se dokázala vrátit.“

Ráda si připadá užitečná. Ať už doma, kde s přítelem usilovně renovuje dům, nebo na přednáškách, kde s Tiril Eckhoffovou odtajňují tabuizované téma Sportovkyně a menstruace.

Švédka Elvira Öbergová je v porovnání s výše jmenovanými ženami stále biatlonové mládě. Pouhých 22 let. „Nikdo od ní ještě nemůže čekat, že bude mít vyrovnanou celou sezonu. Má spoustu času,“ říká o ní Davidová.

Mladší sestra Hanny Öbergové předvedla skvělý první trimestr a po něm běžecky trochu uvadala.

V pátek se naopak v Novém Městě po sedmém místě radovala: „Jsem zpátky v Top 10 a poprvé v tomto roce s čistou střelbou. Zase jsem se hodně naučila. Poučení? Nikdy se nevzdávat.“

Do budoucna rozhodně nemá skromné cíle. „Jednou bych chtěla Hannu překonat,“ říká na adresu olympijské vítězky, mistryně světa a třetí ženy Světového poháru.

Zatím se jí aspoň vyrovnala tím, že stejně jako starší sestra v roce 2017 získala loni i ona cenu pro pohárového Nováčka roku.

Přesto šéf českého biatlonu Jiří Hamza vybízí, ať největší budoucí soupeřku Davidové ze současné modré party hledáme jinde: „Markétu a Julii Simonovou považuji za dvě nejperspektivnější ženy z této nastupující generace.“



Francouzku ve 24 letech spojují s Davidovou jak rychlý běh, tak občasné trable se střelbou. V případě Simonové bývají mnohem zásadnější než u české jedničky. Letos na jednu stranu ovládla tři pohárová klání, ale také dokázala dobíhat se sedmi či osmi chybami na kontě za 80. místem.

„Ale ona se srovná,“ soudí Hamza.

Dcera farmářů vyrábějících sýr Beaufort se vyučila truhlářkou a práce se dřevem je ve volných chvílích její velkou vášní. Coby dívka z hor holduje i otužování, a tak občas vybíhá na trať v kombinéze s krátkými rukávy.

Loni se Simonová vydrápala až na osmou příčku v celkovém pořadí poháru. Zato v aktuální sezoně si na Top 10 nejspíš bude muset nechat zajít chuť, průběžně je čtrnáctá.

Naopak u Markéty Davidové platí, že co sezona, to lepší pozice v celkovém pořadí: 91. – 21. – 14. a letos zatím 10.

Náročný výšlap na biatlonovou velehoru, který vede i přes postupný modrý tábor, zdárně pokračuje.