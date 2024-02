Být klidná a půjde to. Voborníková našla taktiku a sní o hromadném startu

„Nenervovat se, pak to jde samo a lépe,“ uvědomuje si nejmladší členka české ženské štafety, která v sobotu před vyprodanými tribunami skončila osmá. „Myslím, že klidná hlava je u mě rozhodně cesta k úspěchu.“

Před předešlými závody totiž vždy hlásila: „Jsem nervózní, skoro jsem zvracela, největší stres je trefit první ránu.“ Jenže tentokrát 23letá biatlonistka mezi soupeřkami na startu stála hrdě a bez obav z neúspěchu.

„I jsem zamávala fanouškům, fakt jsem se těšila. Tím, že to byl poslední závod, jsem si řekla, že už žádné nervování nebude. Chtěla jsem si ho užít,“ prozradila. Jako jediná z české čtyřky vybílila všech deset terčů na první pokus, štafetu tak předávala pátá necelých 25 sekund od prvního místa a jen osm od druhého.

„Věděla jsem, že střelnice nebude jednoduchá, ale když se budu stresovat, tak to nebude nic dobrého. Nepřipouštěla jsem si to.“

A tak si Češka, která zažila na světovém šampionátu premiéru teprve loni v Oberhofu a na vrcholné akci startovala poprvé před dvěma lety na olympiádě v Pekingu, užila uznalé skandování fanoušků, kteří ji v posledním kole viděli ve skupině usilující o třetí příčku.

„Cítila jsem se dobře, v posledním sjezdu mi ale holky začaly ujíždět. Pak už to bylo těžké,“ přiblížila. „Ale na to, jaké teplo je, byla trať v moc dobrém stavu, pořadatelé opět odvedli fajn práci.“

Když Voborníková přicházela mezi novináře, zaujímaly Češky zrovna šestou pozici, v cíli nakonec skončily o příčku níž. „Myslím, že jsme myslely tak na páté místo, ale bereme, co je.“

Start štafetového závodu žen v Novém Městě na Moravě

„Už v několika závodech jsme ukázaly, že běžecky to od nás zase tak špatné není, ale musíme prostě dobře střílet. A letos jsme moc štafet bez trestného kola neměly, což je škoda,“ poukázala, že v aktuální sezoně se Češky nepopulárnímu okruhu vyhnuly pouze jednou z pěti případů.

Voborníková na domácím mistrovství světa vystřelila celkem na šedesát terčů, 52 z nich zvládla položit. Nejlépe se jí dařilo ve stíhacím závodě, ve kterém s jednou chybou doběhla 13.

„Ze stíhačky a štafety mám radost, sprint byl nemastný neslaný a individuál mi letos nejde,“ připomněla až 52. místo z vytrvalostního závodu, kterým se sesunula pod účast v nedělní prestižní disciplíně. Ve startovní listině závodu s hromadným startem nyní zaujímá pozici druhé náhradnice.

„Moc bych si přála, abych se do hromaďáku dostala, jsem zklamaná, že se mi to nepovedlo,“ říkala sklesle. „Na mistrovství světa jdou do toho závodu většinou všichni, takže moc šancí nevidím.“

Jenže například Němka Franziska Preussová, jež musela na poslední chvíli vynechat sobotní štafetu, bojuje s bolestí v krku. „Uvidíme, jak na tom bude. Nikdo si nechce takovou příležitost nechat ujít,“ míní Voborníková.

Pro královskou disciplínu však ještě nějaké síly ušetřila a pro případ účasti hlásí: „Připravená jsem!“