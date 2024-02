Skokanka dne Voborníková: U oběda jsem se cítila hrozně, ale diváci pomohli

Usmívala se od ucha k uchu – měla také proč. Z dvaceti terčů minula jen ten první, pak už všech devatenáct bez problému spadlo. Na trati byla rovnocennou soupeřkou i Elviře Öbergové. A mezi poslední střelbou a cílem dokázala nechat za sebou hned tři závodnice.

Pokud hledáte povedený závod, Voborníková ho předvedla. Navíc si hlasitě řekla o start v závodě s hromadným startem, ve kterém má účast jistou pouze nejlepších patnáct závodnic Světového poháru. Zbylých patnáct určují právě výsledky na mistrovství světa.

Z místa v hromadném závodě máte určitě radost.

Nechtěla bych to zakřiknout, je před námi ještě vytrvalostní závod. Pro mě je malý cíl a sen startovat tady i v masáku. Kdyby vyšel, bylo by to skvělé.

Po výkonu ve stíhačce o něj snad nepřijdete. Jak se cítíte jako skokanka dne?

Nevím, co bych k tomu řekla. Moc jsem si přála se posunout, ale že to bude o devatenáct míst… Pro mě to byl skvělý a důležitý závod. Jsem opravdu šťastná, že se mi povedl tady doma.

Tereza Voborníková během stíhacího závodu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Na střelnici jste si byla jistější než v pátek?

Když jsem netrefila první ránu, nebyla to pro mě úplně dobrá motivace. Ale řekla jsem si, že se z toho nebudu hroutit a zkusím zabojovat. Nechápu, že mi ty tři ostatní položky tak hezky popadaly. A díky nulám jsem se rychle posouvala dopředu.

V podstatě jste zopakovala skvělou stíhačku z loňského Oberhofu.

Samozřejmě sedmé místo bylo loni trochu veselejší, ale taky jsem tehdy měla úplně jinou startovní pozici než tentokrát. Teď jsme byly nasekané v minimálních intervalech. Když jsem se na střelbě ohlédla, byly za mnou mraky závodnic. Byl to ohromně vyrovnaný závod, o to větší mám radost, že se mi podařilo posouvat takhle dopředu.

Co vám v závodě tak sedlo?

Právě že jsme se s Lůcou (Charvátovou) u oběda bavily, že se cítíme obě hrozně. Ale fanoušci tak strašně moc pomáhají. Navíc už jsem byla mnohem klidnější než před sprintem. Nechtěla jsem zopakovat stejné chyby jako v pátek. K tomu jsem měla skvělé lyže, to mi taky extrémně pomáhalo.

Ze stíhaček asi bude váš nejoblíbenější závod.

Pro mě je moc důležité jet v kontaktu. Vybičuju se vždy mnohem víc než ve sprintu, kde jedu sama. Stíhačky mě baví a obzvlášť, když se podaří střelba. Což ne vždy vyjde. Tentokrát se to podařilo a jsem fakt ráda, že zrovna tady.

Jaký byl pocit stále se posouvat výš?

Vyhoupla mě hlavně poslední položka, kde jsem střílela na dvacátém třetím stavu. Říkala jsem si, že kdybych střílela dobře, tak se můžu vyhoupnout do dvacítky, ale že dojedu třináctá, by mě nenapadlo.

A pak jste si mohla užít dojezd do cíle.

Mrzí mě, že jsem víc nezabojovala s Rakušankou Gandlerovou, ale ona v posledním kole úplně vystřelila a já finiše dobré nemám. Už jsem závěr trochu vypustila, protože jsem toho měla plné zuby, ale alespoň jsem si mohla užít cílovou rovinku.

Vy jste třináctá, Markéta Davidová dojela devátá, je to i uklidnění pro tým?

Doufám. A snad i pro fanoušky, kteří jsou tu celý den v dešti. Snad měli radost s námi. I pro nás s Makulou jsou to krásné výsledky.