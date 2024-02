Voborníková: Pro babičky jsou závody zážitek. Ten vytrvalostní mě nervuje

Pondělí je v programu mistrovství světa volným dnem, organizátoři upravují tratě po náročném víkendu, na obloze se honí mraky a občas na novoměstský stadion dopadne pár paprsků slunce.

Biatlonisté pilují práci s malorážkou na střelnici a v uvolněném duchu krouží po areálu. Mezi nimi i Voborníková, třináctá žena stíhačky.

Jak se po úspěšné neděli cítíte?

Dobře, žádnou únavu zatím nepociťuji. Dělám vše pro to, abych si odpočinula, a ne se uhnala. Na vytrvalostní závod se těším.

Na loňském mistrovství světa v Oberhofu jste po nejlepší desítce ve stíhačce skončila ve vytrvalostním závodě až 45. Vzpomínáte si na to?

Tam se mi tehdy vůbec nepovedla střelba. Dřív jsem tenhle závod mívala fakt nejraději. Jenže teď se to ve mně překlopilo. Svazuje mě a nervuje. Vím, že je v něm pro psychiku hrozně důležitá první položka. Když uděláte hned na úvod nějakou chybu, je pak hrozně těžké se vrátit do závodu a bojovat dál.

Tereza Voborníková během stíhacího závodu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Jak se tedy závodem nenechat svázat?

Ideálně nechybovat na první položce.

Máte tu za sebou dva závody, dolehla na vás místní bouřlivá atmosféra?

V tom byl pro mě nejhorší sprint. Stíhačka už byla mnohem lepší, dokázala jsem si diváky užít. Doufám, že na vytrvalostní závod se to znovu zlepší a že už budu úplně klidná.

S mohutným ohlasem na svou střelbu problém nemáte?

Nejtěžší je pro mě asi první rána. Fanoušci většinou neví, kdy přijde, takže reakce na ni bývá opožděná. To zpoždění pak většinou upoutá mou pozornost. Ale další rány už nejsou tak těžké jako ta první.

Máte čas potkat se tu s rodiči?

Viděli jsme se jen před závody, když si u mě byli vyzvednout akreditace. Jinak spolu víc času netrávíme, jen si vždy večer zavoláme.

Jaké jsou závody pro vaši rodinu?

V neděli tu byly i babičky a pro ně je hodně emotivní, že tu můžou být. Večer mi pak psaly i tety, které tu byly. Myslím, že je to pro všechny velký zážitek. Nejen pro mě.

Ve čtvrtek je na programu smíšená štafeta dvojic. Chtěla byste ji jet?

Jela jsem ji loni v Oberhofu, ale můj oblíbený závod to není. Krátké tratě mi absolutně nesedí a nejsem ani kdovíjak rychlá střelkyně. Myslím, že by to měla jet nejlepší z nás, což je Makula. Ale loni tomu taky tak nebylo, takže uvidíme. Samozřejmě by to byl další závod na domácím mistrovství, takže nebudu naštvaná, když ho pojedu. Ale že bych o to nějak usilovala, to ne.