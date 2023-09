Nejdřív nadstavba, za dva roky superfinále. A možná se ŽBL rozšíří

Na tu příští je v jednání změna finále; místo série na tři vítězné zápasy by se mělo hrát jediné superfinále. Na tiskové konferenci o tom informoval nový předseda Asociace ženských ligových klubů Jakub Večerka.

„Chtěl bych, aby příští sezonu bylo vyvrcholením Ženské basketbalové ligy superfinále na zimním stadionu. Neříkám ještě město, ale chtěli bychom to udělat jako takový hlavní tahák,“ řekl Večerka. „Superfinále by se hrálo zhruba dva měsíce před startem domácího mistrovství Evropy. Je to věc, kterou bych chtěl projednat, a doufám, že na ní bude panovat shoda. Myslím, že by to bylo zasloužené vyvrcholení ligy,“ dodal.

Jednat se bude i o dalších tématech. „Jedním z dlouhodobých je omezení cizinek v lize. Je to téma, které si zaslouží, aby se k tomu každý klub vyjádřil. I směrem k domácímu mistrovství Evropy je cílem ligy, aby se prosazovaly domácí hráčky. Na druhou stranu polovina ligy hraje evropské soutěže a je potřeba doplnit kádr kvalitní hráčkou ze zahraničí,“ uvedl Večerka.

Rozšíření ligy? Zájemci jsou

Řeší se i rozšíření počtu účastníků. Těch je nyní deset. „Jsem pro dvanáct týmů, jsem rád, že máme zájemce. Nicméně to bude muset být za podmínek, že kluby garantují finanční stabilitu a sportovní kvalitu,“ podotkl Večerka.

Jasným favoritem ŽBL je opět USK. Svěřenkyně Natálie Hejkové v minulé sezoně vytvořily rekord v počtu vítězství a překonaly výkon brněnských Žabin (256) z let 1997 až 2006. Nyní mají Pražanky sérii 272 výher. Naposledy prohrály 30. dubna 2013, kdy ve finálové sérii podlehly doma IMOS Brno (dnešní Žabiny) 72:73. Hráčky USK budou cílit na 18. triumf v samostatné české soutěži a celkově na šestadvacátý i s federální ligou.

Ingrid Tanquerayová (vlevo) z Flammes Carolo Charleville útočí v hale KP Brno, brání ji Dominica Hynková.

Zástupci ligy ji očekávají vyrovnanou. „Máme samozřejmě hegemona posledních let USK Praha, který bude mířit i na nejvyšší příčky v Eurolize. Dál si myslím, že může každý porazit kohokoliv. Ženskou ligu čeká historická sezona. Určitě se jedná o nejkvalitnější a nejvyrovnanější ročník za posledních deset let,“ řekl Večerka.

„Když jsem viděl soutěže v konkurenčních zemích, které posilují a odcházejí jim hráčky, tak můžeme s klidem prohlásit, že Chance ŽBL bude patřit mezi čtyři nejlepší v Evropě. Důvodů je mnoho a jedním z nejdůležitějších je, že polovina ligy startuje v oficiálních pohárech FIBA Eurolize nebo EuroCupu,“ vysvětlil.

V Eurolize se představí tradičně USK, v hlavní soutěži EuroCupu brněnské celky KP, Žabiny a Chomutov a její kvalifikaci už rozehrála SBŠ Ostrava. „Myslím, že je to na české kolektivní sporty unikát. Jsem za to strašně rád, že do toho týmy jdou. Zvyšuje to kvalitu ligy nejen tím, že hráčky čeká mnoho kvalitních utkání, ale zároveň to zvyšuje atraktivitu, že do Česka chtějí chodit hráčky z kvalitních soutěží,“ řekl Večerka.

„Dalším faktorem je, že v lize budou mít stále větší sílu mladé reprezentantky. V posledních letech jsme v mládeži dosáhli velmi výrazných úspěchů, ať už je to šesté místo na mistrovství světa juniorek v roce 2021, o rok později titul vicemistryň Evropy v kategorii U20 a letos sedmé místo na MS v kategorii U19. Všechny hráčky, které to absolvovaly, budou kromě jedné nebo dvou výjimek, které odešly do zahraničí, startovat v lize,“ dodal Večerka.

Zmínil i podporu České basketbalové federace s výhledem na pořádání základní skupiny ME v roce 2025 v Brně. „Cílem federace je uhrát co nejlepší výsledek, potom budou i různé investice do klubů a ligy tak, aby se hráčky mohly kvalitně připravovat. Máme na to dva roky,“ podotkl Večerka. Ligu budou provázet i stoleté výročí tuzemského basketbalu.

Nováčkem ligy je DSK Brandýs nad Labem, který uspěl v baráži proti Strakonicím. „Myslím, že je to skvělé oživení ligy. Bude to mít těžké, protože se jedná o nejmenší město, které bude hrát ŽBL. Nicméně je zde podpora od města a místních podnikatelů. Je to tým, který staví na českých hráčkách a odchovankyních. Mají výhodu, že se znají a hrají dlouho spolu. Nemyslím si, že by byl Brandýs v lize do počtu,“ očekává Večerka.

Pohár tenkrát česko-slovenský

V nadstavbové části se liga rozdělí po pěti týmech do skupin A1 a A2. „Družstva spolu sehrají čtyři utkání systémem takzvané fotbalové nadstavby. Budou hrát dvě utkání doma a dvě venku. Potom bude liga pokračovat klasickým play off se čtvrtfinále, semifinále, finále i série o 3. místo se hrají na tři vítězná utkání. Družstva z 9. a 10. místa se na tři vítězná utkání utkají o to, kdo spadne do baráže,“ popsal sportovní ředitel ligy Martin Jakeš.

Simona Sklenářová ze Žabin zakončuje na koš Piešťanských Čajek.

Novinky čeká domácí pohár. Hrát se bude společně se slovenskými kluby jako Česko-slovenský. Soutěž, do níž se nepřihlásil USK, vyvrcholí Final Eight se čtveřicí zástupců z obou zemí. „Nebude probíhat Final Four Českého poháru, jak jsme zvyklí, ale v rámci oslav 100 let českého basketbalu Final Eight 26. až 28. února na Slovensku. Ještě se řeší město, buď to bude v Bratislavě, nebo Piešťanech,“ dodal Jakeš.