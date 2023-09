Basketbalistky pražského USK posílí německá pivotka Saballyová

Další posilou basketbalistek USK Praha je německá pivotka Nyara Saballyová. Třiadvacetiletá rodačka z Berlína vysoká 196 centimetrů letos debutovala v zámořské WNBA v dresu New York Liberty, který si ji loni vybral jako pětku draftu. Její tým momentálně bojuje v play off, do něhož Saballyová zatím nezasáhla. USK informoval o jejím příchodu na svém webu.