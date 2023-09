Trutnovská tradice trvá: letos jsou v týmu dvě Američanky a Finka

Skoro to vypadá, že současný počet zachovává tradici. Do této sezony v dresu trutnovského družstva, jež se bude snažit zapomenout na minulé dvě, které málem skončily sestupem, nastoupí dvě Američanky a Finka se zkušenostmi se zámořským univerzitním basketbalem.

Zatím poslední posilou se stala Sara Rokkanenová, která tím dovršila trojlístek cizinek. S Trutnovem se dohodla tento týden a už dnes by si v jeho dresu mohla poprvé zahrát. „Sara má zkušenosti z americké univerzitní ligy NCAA i z evropského basketbalu. Očekáváme, že vyztuží naši kvalitu na perimetru,“ uvedl trenér Kary Trutnov Richard Kucsa, který tým převzal před nadcházející sezonou.

Rokkanenová se po studiích v americkém Toledu v letech 2016 až 2020 vrátila do Evropy. Zahrála si ve Španělsku a ve Švédsku, minulou sezonu se s týmem Forssan Alku probojovala do finále finské ligy, rok předtím s družstvem Kotka Peli-Karhut dokonce získala tamní titul.

V Trutnově se potká s dvěma americkými hráčkami. Zkušenosti s českou ligou bude moci nabírat od Whisper Fisherové. Ta totiž za Karu v minulé sezoně už hrála a vedle toho, že jí pomohla k záchraně v soutěži, odnesla si pomyslnou cenu pro nejlépe doskakující hráčku celé soutěže.

Basketbalistky Lokomotivy Trutnov se hecují před ligovým zápasem.

„V loňské sezoně prokázala svou kvalitu, když se stala nejlépe doskakující hráčkou celé soutěže. S takovým renomé nebylo lehké Whisper udržet, ale nakonec se to podařilo a jsme tomu velice rádi. Velkou roli v tom určitě hrál fakt, že se Whisper v našem městě líbilo, a to jak z hlediska života, tak z hlediska podpory fanoušků při zápasech,“ uvedl manažer trutnovské Kary Petr Kapitulčin.

Třetí do party cizinek bude osmadvacetiletá americká rozehrávačka Kyah Proctorová. Stejně jako již zmíněné její nové dvě spoluhráčky má i ona zkušenosti s evropským basketbalem. Naposledy totiž působila ve Stockholmu, kde hrála švédskou ligu za tým Alvik Basket. Vyčnívala tam střeleckým průměrem 18,5 bodu na zápas.

Ještě o bod více na zápas si připisovala v předchozím angažmá v srbské lize v klubu ŽKK Vrbas. „Má potenciál se zlepšovat, měla by do našeho družstva přinést kvalitu a dobrou organizaci hry,“ uvedl trenér Kucsa, „věřím, že se co nejrychleji aklimatizuje na zdejší prostředí a zapadne do našeho konceptu.“

Všechny tři by se spolu se svými novými spoluhráčkami měly divákům představit už dnes, kdy Kara vstoupí do turnaje O pohár města Trutnova.