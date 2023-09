Reprezentační trenérku Ptáčkovou nahradil u basketbalistek Hradce Bálint

„Očekávám, že sezona pro nás bude těžká. Už jen proto, že chci dávat prostor mladým hráčkám, které se musí adaptovat na více zápasových minut i úroveň soutěže. Nicméně věřím, že odehrajeme dobrá utkání a tým v tabulce udržíme na pozicích, na které jsou fanoušci zvyklí,“ řekl Bálint.

Ptáčková byla nejdéle sloužící trenérkou u jednoho týmu v ŽBL, hradecké basketbalistky vedla 12 sezon. V letech 2015, 2017, 2020 a 2021 skončil Hradec v lize druhý, k tomu získal třikrát bronz.

Čtvrtý tým uplynulého ligového ročníku jde do sezony se značně obměněným kádrem. Alena Hanušová odešla do pražské Slavie, Alžběta Levínská do Slovanky a Michaela Matušková se Simonou Fišerovou ukončily ze zdravotních důvodů kariéru. Oporami by měly být reprezentantky Kateřina Zeithammerová a Pamela Effangová, v Hradci pokračuje i členka ukrajinského národního týmu Tetiana Havrylčyková.