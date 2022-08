Hruban zkoušel zázračnou střelu: Mohl jsem být slavný. Cítím frustraci

„Cítím frustraci a smutek,“ nezastíral Hruban, který zaznamenal celkem 26 bodů. „Nechci říct, že jsme si šanci na účast na mistrovství světa zavřeli, ale už ji nemáme ve svých rukou. Zápas jsme měli vyhrát, byla plná hala, ale prostě jsme to nezvládli.“

Dokážete pojmenovat příčiny?

Je jich spousta. Bohužel, i stav našeho týmu není ideální (chyběli Satoranský, Krejčí a Bohačík), lepíme to dohromady. Jsme v rolích, ve kterých bychom neměli být. Dlouhá léta bylo naší silnou stránkou, že jsme všichni dělali to, co umíme, a necpali se do něčeho, co neumíme. Najednou to neplatí. Ze stavu, kdy jsme měli 14 zdravých hráčů, tak je nás úplně zdravých osm nebo devět, což je znát. Přesto jsme zápas měli vyhrát, ale v prvním poločase jsme měli špatnou obranu, ve druhém nám odešel útok.

Obrana vás trápila ve všech posledních zápasech, čím to je?

Teď jsme udělali moc chyb, dostali jsme spoustu bodů z druhých šancí. Obroučky byly hodně tvrdé, balóny lítaly skoro až na půlku a my jsme se přizpůsobili až později. Nechali jsme jim pár volných trojek. Aspoň jsme nedostali lehké koše z protiútoku, což nám trochu slouží ke cti.

Věřil jste, že v závěru ještě zápas otočíte?

Dal jsem dvě volné trojky, bohužel předposlední, která byla ještě důležitější (mohl srovnat na 81:81), nespadla. Přihrávka byla bohužel tečovaná, šla mi na nohy a než jsem to zvednul, tak už střela nebyla úplně dobrá. Jinak věřím, že bych ji trefil. Ale tak to někdy je. Samozřejmě mě to mrzí, ale tím jsme zápas asi neprohráli.

A co úplně poslední střela, kterou jste s klaksonem vyslal za půlkou?

Vyhodil jsem ji a říkal jsem si, že má docela dobrý směr, ale takhle dáte tak jednu z tisíce. Ještě jsem střílel přes hráče, padal jsem do strany, takže jsem byl rád, že jsem vůbec dohodil. Kdybych ji dal, mohl jsem být slavný, ale takovou dáte opravdu jednu z tolika pokusů, že nevím, jestli se mi to v kariéře vůbec povede.

Zaznamenali jste jen devět útočných doskoků, přitom jste měli v sestavě vysoké hráče jako Ondřeje Balvína či Jana Veselého.

Balónů pod košem ale bylo hrozně málo. Obroučky byly opravdu jak šutr, takže jakmile se člověk netrefil, míč letěl tři čtyři metry a šel přes pivoty. Pokud bychom chtěli někoho hanit, že bylo málo útočných doskoků, tak to byl spíš perimetr.

Co jste říkal na výkon Ondřeje Sehnala, který plnil úlohu hlavního rozehrávače? Rozdal osm asistencí, ale měl i šest ztrát.

Myslím, že měl poprvé důvěru od trenéra, že po první chybě si nešel zase sednout. Bylo vidět, že přestože udělal chybu, zkoušel to znova, což je samozřejmě dobře. Pořád nevíme, jestli se Saty připojí, nebo ne, takže Ondru budeme potřebovat, aby s míčem tvořil. Věřím, že si na to ještě víc zvykne. Odvedl slušnou práci, ale šest ztrát je samozřejmě hodně. Je to taky moje slabina, když hraju s balonem.

Jak se vám líbila atmosféra v Chomutově?

Byla super. Když se řeklo, že budeme hrát v Chomutově, tak byla spousta lidí skeptická, ale nakonec byla plná hala, skvělá atmosféra, fajn hotel, takže za mě deset z deseti pro Chomutov. Pokud bude šance se sem ještě vrátit, budeme rádi. Jen nás mrzí, že jsme nevyhráli.

Je motivací, že hned v pátek vás čeká první duel domácího mistrovství Evropy proti Polsku?

Jasně, to bude něco úplně jiného. Bude to turnaj, budeme spolu na jednom místě, připravujeme se na to v podstatě celé léto. A že bychom teď měli říct, že když jsme prohráli s Maďary, tak se přestaneme těšit, protože to může dopadnout špatně, by byla blbost. EuroBasket je pořád priorita tohohle léta a nemůžeme svěsit hlavu mezi ramena.

