Bez výher i nálady. Basketbalisté ztratili tvář, potřebují se probrat a uzdravit

Slabé jsou výkony i výsledky, navíc hapruje atmosféra uvnitř družstva.

„Všichni vidí, že nejsme ten tým, který vybojoval olympiádu nebo úspěch na mistrovství světa. Teď máme být na vrcholu, ale zatím to tak nevypadá. Jsme v rozkladu, ztratili jsme naši tvář,“ pravil rozhořčený pivot Ondřej Balvín po sobotní bolavé porážce s Maďarskem.

„Chvílemi je to blázinec. Musíme se zlepšit, každopádně to je interní věc týmu. Víc k tomu neřeknu,“ přidal kapitán Vojtěch Hruban.

Trudná nálada pramení hlavně z posledních prověrek před EuroBasketem, které Čechům nevyšly.

V kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce nejprve utrpěli debakl od Francie 60:95, přestože první poločas vyhráli. V sobotu v Chomutově pak nečekaně klopýtli s Maďary 79:82.

Předtím v přípravě nestačili na Německo (90:101) ani na Itálii (80:96).

Viktor Půlpán při snaze vstřelit koš v kvalifikaci o postup na MS proti Maďarsku.

Jistě, je třeba přiznat, že reprezentantům chyběli indisponovaní Tomáš Satoranský, Vít Krejčí a Jaromír Bohačík.

„Jsme v rolích, ve kterých bychom neměli být, což není komfortní,“ shrnul Hruban.

„Celé ty roky jsme byli úspěšní, protože jsme všichni dělali to, co umíme. Ale teď najednou musím hrát víc s balonem, někteří kluci jsou trochu mimo tempo a je to všechno upracované. Chybí nám hráči, kteří tvoří s míčem.“

Na druhou stranu na výpadky klíčových mužů je reprezentace zvyklá a ukázala, že si dovede poradit. „Dřív jsme neměli problémy, když někdo chyběl, ale tenhle rok se absence projevují,“ všiml si i Balvín.

Zatímco Krejčí a Bohačík pro EuroBasket nejspíš budou k dispozici, zapojení Satoranského, který léčí kotník, zůstává nejisté.

Bez dirigenta hry vázne obrana, do níž se Češi mnohdy vracejí neochotně, dopouštějí se zbytečných ztrát i nedorozumění. Útok zase chvíli funguje, pak náhle vypne.

Do pátečního vstupu do EuroBasketu proti Polsku podstoupí reprezentanti už jen čtyři tréninky. „Musíme se vrátit k týmovosti, která nás vždy zdobila,“ burcuje Balvín.

K tomu bude sloužit i předturnajová společná večeře, na níž kapitán Hruban plánuje promluvit.

„Nebude to nic nečekaného. Něco ve stylu: Pojďme zapomenout, co se stalo, je důležité, abychom se dali do kupy zdravotně. A pokud budeme hrát na EuroBasketu dobře, věřím, že poslední špatné výsledky napravíme a že nám je veřejnost i novináři odpustí.“

Ano, nezdary přišly zrovna ve chvíli, kdy se tým vzhledem k blížícímu se domácímu svátku dostává pod drobnohled. Opravdu důležité mače však přijdou až v příštích dnech. Nejprve pražská skupina, pak nejspíš i play off v Berlíně.

„Měli jsme přípravy, kdy jsme nehráli dobře, ale najednou přijde turnaj a hrajeme jinak,“ hledá Balvín naději v minulosti.

Z ní je rovněž záhodno připomenout, že čeští reprezentanti dosáhli v posledních letech na skvělé výsledky. O to větší by byla škoda, kdyby namlsaným fanouškům další úspěch nepředvedli.