Hruban vítá nový impulz. V Londýně bude hrát vedle Součka s Coufalem

Loučení s klubem po deseti letech pro něj bylo emotivní, nabídka celku Londýn Lions ale byla velice lákavá. „Po sezoně jsem začal jednat s Nymburkem o nové smlouvě a nedohodli jsme se. Nečekal jsem, že budu odcházet, na druhou stranu to vítám jako změnu a nový impulz,“ řekl odchovanec USK Praha během soustředění národního týmu, který se chystá na zápasy Eurobasketu v O2 areně.

Řešil i nabídky Hapoelu Jeruzalém a Neapole. Nabídka Lions jej ale přesvědčila nejvíce.

„Zavolal mi agent, že se s nimi bavil, že shánějí hráče, kteří mají zkušenosti v evropském basketu, a chtějí pár veteránů, kteří už mají něco odehráno a doplní to britské jádro. Měli jsme dlouhý zoom, vysvětlil mi, jak to chtějí dělat, co všechno mají v plánu, tréninky, ubytování. Nakonec nabídka byla i finančně nejlepší ze všech, takže nebylo o čem,“ řekl dvaatřicetiletý nejlepší střelec šestileté historie Ligy mistrů.

„Oni udělali důležitý krok v létě, že zrušili stupidní platový strop, po kterém volají někteří lidi i v Čechách. Totálně je to brzdilo a nedovolilo to hrát žádnému týmu evropské poháry na slušné úrovni. V Londýně mají novou skupinu investorů, která chce hrát. Je to obrovská investiční skupina asi 700 lidí, mají sídlo v Miami. Je to časem a penězi prověřená skupina, která má velký podíl ve fotbalové Seville a většinu v Janově,“ popsal Hruban investora, který má Lions pozvednout.

V Londýně budou mít s týmem vysoké ambice. „Cíle jsou jasné, vyhrát britský pohár, ligu a play off EuroCupu. Tým vypadá velice zajímavě, to byla i jedna z věcí, která se mi líbila. Navíc ještě několik jmen nebylo zveřejněno. Myslím, že rozhodně nebudeme za otloukánky,“ míní Hruban.

V létě si s rodinou užil dovolenou v Chorvatsku a chystal stěhování z Poděbrad. „Začneme objednávat stěhováky, krabice a budeme muset vyřešit logistiku těch deseti let nahromaděných na jednom místě. Možná to dopadne tak, že nakonec koupím kanystr benzinu a bude to hotové za odpoledne. Nebude to příjemné, ale patří to k tomu. Při tomhle šíleném programu to bude docela oříšek, ale nějak se to udělá,“ komentoval odchod z míst, kam by se ale rádi vrátili v budoucnu místo podnájmu do vlastního bydlení.

Řídit mu klub nedovolí

V zabydlení rodiny v britské metropoli nevidí problém. „Já i manželka jsme dlouhou dobu žili v Praze, takže v tomhle nejsme úplní vesničani. Věřím, že se nám tam bude líbit. Budeme bydlet ve čtvrti, o které se říká, že je nejlepší pro rodiny. A snad to bude klidnější a ne úplně blázinec.“

Nebojí se ani jízdy vlevo. Na rozdíl od zástupců klubu. „Lions po špatných zkušenostech nedávají Evropanům a Američanům vlastní auto, takže nás budou svážet z tréninků a do haly, jinak budu jezdit metrem. Když budeme chtít někam za Londýn, tak si auto půjčím. S řízením vlevo už mám zkušenosti,“ prozradil dlouholetý reprezentant.

Působit bude poblíž stadionu fotbalového West Hamu.

„Hraje na olympijském stadionu a naše aréna je od něj asi tři minuty chůze, je to ve stejném parku. Možná zkusím exslávisty, jestli by nevyměnili lístky na EuroCup za lístky na Premier League,“ chystal se kontaktovat fotbalové reprezentanty Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem.