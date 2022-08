Basket v aréně? Za atmosféru deset bodů z deseti pro Chomutov

„Spousta lidí, když se řeklo Chomutov, byla skeptická, ale nakonec byla plná hala, skvělá atmosféra, fajn hotel. Deset z deseti pro Chomutov!“ lichotil pořadatelskému místu kapitán Vojtěch Hruban.

Češi v sobotu podlehli v Rocknet Aréně outsiderovi 79:82, bouřlivou kulisu vytvořilo 3 616 příznivců. Přišlo jich tolik, přestože hlavní hvězdy Tomáš Satoranský a Vít Krejčí kvůli zranění zápas vynechaly.

Vrcholy Rocknet Arény Jágrmánie

Loňskou hokejovou extraligu strávilo v chomutovském azylu Kladno, Jaromír Jágr fanoušky táhl. Olympijský postup

České hokejistky loni na podzim zvládly v Chomutově kvalifikaci o postup do Pekingu. Testy před šampionátem

Letos v dubnu si v Chomutově zahrála hokejová reprezentace před mistrovstvím světa dva zápasy Euro Hockey Challenge s Německem – výhra 6:2, pak prohra 0:2. Piráti v semifinále

Domovský stánek hokejových Pirátů si užil v roce 2017 semifinále extraligy s Libercem. Házenkářská Liga mistryň

Házenkářky Mostu hrály v sezoně 2019/20 v Chomutově Ligu mistryň, letos si dají repete. A čeká je víc zápasů, doma jich bude sedm. Taneční horečka

Aréna letos v červnu hostila Dance fever, vícedenní mistrovství Evropy v tanečním stylu disco.

„Pokud bude šance se sem ještě vrátit, tak jsme říkali, že budeme rádi. Fanoušci byli super, hlasití, krásně se fandilo. Jen nás mrzí, že jsme nevyhráli,“ litoval Hruban. A to samé pivot Ondřej Balvín: „Doufám, že na blížícím se EuroBasketu fanouškům vrátíme, co si zaslouží. Jsem mile překvapený, kolik lidí dorazilo. Všem děkuji za podporu a omlouvám se, jak to dopadlo.“

Balvína, rodáka z nedalekého Ústí nad Labem, z hlediště podporovali máma, táta i děda. „Rozhodně jsem si to tady užil. Tím, že byla menší hala, byla i lepší atmosféra. Čímž nechci říct, že v Pardubicích by byla špatná. Ale menší hala vytvoří zvukově lepší kulisu,“ míní Balvín.

Zápas, který byl zároveň generálkou před pátečním pražským startem EuroBasketu s Polskem, dostal do Chomutova manažer místních Levhartů a člen výboru České basketbalové federace Jakub Kadlec.

„Pardubice,“ zmínil Kadlec tradiční útočiště mužské reprezentace, „nemohly zápas pořádat, takže jsem výboru vnukl tuhle myšlenku a po utkání skočil. Myslím, že jako basketbalová aréna jsme se osvědčili. Atmosféra byla báječná, jen porážka trochu kazí dojem.“

Když Kadlec začal s kolegou Petrem Drobným zvedat basketbal v Chomutově, vysnil si velký zápas ve zdejší hokejové aréně. Povedlo se. „Takhle si představuji finále ženské ligy našich holek proti USK Praha. Říkal jsem jim, že když se do něj dostaneme, uspořádáme ho tady,“ živí Kadlec další sen; Levhartice působí v ŽBL od sezony 2019/20. „Abychom se mohli posouvat, musíme mít ambice.“

Kadlec má i jinou touhu: „Další meta bude ženská reprezentace, rád bych ji sem dostal. Jarní okno bychom mohli být schopní připravit. Myslím, že teď jsme obstáli. Levharti se na zápase mužské reprezentace zásadně organizačně podíleli, všechny pomocné práce byly na nás, i ubytování se řešilo přes nás. Bylo to hezké, důstojné.“

Což si myslel i Miroslav Jansta, šéf českého basketbalu. „Prostředí nádherné, škoda, že to není ryze basketbalová hala, ale hokejová. Jak jsem však poznal chomutovské funkcionáře, basket tady půjde ještě nahoru, obzvlášť ženský,“ tuší předseda ČBF. „Publikum odchované hokejem bylo perfektní. Fandili, co mohli. Když bude možnost, proč se sem zase nevrátit?“