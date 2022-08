VIDEO: EuroBasket se blíží. Palubovka místo ledu, zápas se Srby je vyprodaný

Na světelné kostce vidíte nápis „FIBA EuroBasket“, uprostřed haly basketbalovou palubovku, kterou lemují světelné panely. Tribuny jsou poměrně daleko, přeci jen je hala koncipovaná primárně pro jiné sporty.

I proto je kapacita tentokrát o něco nižší než během hokejových duelů, na jednotlivé zápasy EuroBasketu se vtěsná 12 500 platících diváků. K tomu připočítejte ještě návštěvníky skyboxů a takzvaného klubového patra.

Čtyři dny před začátkem je na patnáct utkání skupiny D, kterou Praha hostí, v součtu prodáno kolem 80 tisícovek vstupenek. Nejvíce na sobotní souboj mezi domácími Čechy a Srbskem. Vidět nejužitečnějšího basketbalistu NBA minulé sezony Nikolu Jokiče láká, pořadatelé hlásí vyprodáno. V pondělí odpoledne ještě Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) uvolnila posledních 200 lístků.

Zato na bitvu s nepříliš atraktivním Nizozemskem ještě vstupenky zbývají. „Ale spodní prstenec máme zaplněný už teď, atmosféra by měla být dobrá,“ podotýká svazový mluvčí Martin Peterka.

Sektor za košem bude v O2 areně během EuroBasketu sloužit pro potřeby novinářů.

Ostatně velké akce O 2 arena „umí“. Divácké rekordy drží pro mistrovství světa v hokeji či třeba ve florbale, který před čtyřmi lety nabídl vstupenky dětem do škol. O podobné akci uvažovali i basketbalisté, nicméně brzký zářijový termín jim zrovna nepomohl.

„Se školami je to teď navíc složité řešit, když mají prázdniny,“ vysvětluje Peterka.

Před halou v místě autobusového nádraží vybudují organizátoři fanzónu, další akce spojené s evropským šampionátem budou probíhat v přilehlém obchodním centru.

Brány O 2 areny se otevřou vždy hodinu před startem utkání, vstup bude možný ze všech vchodů. U rizikových zápasů, kupříkladu zmíněném souboji Česka se Srbskem, bude posílená bezpečnostní služba tak, aby se předešlo případným konfliktům.

EuroBasket 2022 příloha iDNES.cz

Online prodej vstupenek neumožnil pořadatelům regulovat, která místa si čí fanoušci zakoupí. „V předprodeji byly vyčleněné sektory, do kterých jsme příslušným fanouškům doporučovali pořídit si lístky. Nejsme to ale schopni ovlivnit,“ krčí rameny členové organizačního výboru. A pokud tedy srbský fanoušek zatoužil po lístku do českého kotle, neměl potíž jej získat.

S mezinárodními basketbalovými podniky má osmnáct let stará hala zkušeností dostatek. Přivítala světový šampionát hráčů do 19 let, ženské mistrovství Evropy nebo Final Four mužské Euroligy.

Kromě Česka si v pražské skupině, jejíž první zápasy jsou na programu v pátek, zahraje i zmíněné Srbsko, Nizozemsko, Finsko, Izrael a Polsko. Do vyřazovací části turnaje v Berlíně postoupí čtyři nejlepší celky.