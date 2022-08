Balvín po Maďarsku: Tragikomedie a kop do žeber. Musíme vyčistit hlavu

Balvín dal 15 bodů, v tomto ohledu byl druhým nejlepším Čechem v utkání. Ale výsledek i herní projev ho rozladily.

„Je to velká komplikace, nebudeme si nic nalhávat, měli jsme zápas zvládnout. Ale nezvládli. V prvním poločase dostaneme skoro padesát bodů, ve druhém bráníme o dost líp, ale chybí v tom koncept. Teď máme být na vrcholu, ale zatím to tak nevypadá. Jsme aktuálně v rozkladu.“

Přitom už v pátek vstupujete do domácího EuroBasketu. Jak se dá do té doby zvednout?

Nejideálnější by bylo, kdybychom byli všichni zdravotně v pořádku. Být všichni fit, nestojím tady se sklopenou hlavou. Kdybychom Maďary porazili, nabudilo by nás to. Teď je to spíš kop do žeber. Musíme se od toho oprostit, vyčistit hlavu a připravit se na to, co přijde.

Co bylo největším problémem v obraně?

Přijde mi, že nám chybí nějaký koncept. Známe se plno let z nároďáku, víme, co hrajeme. Ale pak z klubu má každý jiný obranný styl a nejsme na stejné vlně. To je problém.

Šest zápasů v přípravě vám k sehrání nestačilo?

Mělo stačit, ale je vidět, že ne. Je to taky hrozně způsobené zraněními. Chybí nám motor typu Víti (Krejčího), vůdcovství typu Tomáše (Satoranského), tvrdá ruka Jardy Bohačíka. Dřív jsme neměli problémy, když nějaký hráč chyběl, ale tenhle rok se absence projevují.

Český útok vypadá poměrně statický.

Jak kdy. Přijde mi, že se to stalo zase na konci poločasu. Místo toho, abychom šli do šatny s vedením o dva tři body, tak ztratíme míč a dostaneme koš. Bylo to tím, že jsme staticky driblovali, chtěli hrát jeden na jednoho, nechtěli jsme se vrátit k tomu, co nám funguje, tedy k jednoduché, efektivní a rychlé hře. Když to děláme, fungujeme skvěle. Když ne, máme problém.

Jak se vám hrálo v Chomutově?

Byl jsem mile překvapený, dorazilo fakt hodně lidí. Všem fanouškům děkuju za podporu a omlouvám se, jak to dopadlo. Rozhodně jsem si to tady užil. Tím, že byla menší hala, byla lepší atmosféra. Což nechci říct, že v Pardubicích by byla špatná, ale jde poznat, když máte menší halu. Zvukově to vytvoří lepší kulisu. Doufám, že na EuroBasketu fanouškům vrátíme, co si zaslouží.

Pocházíte z nedalekého Ústí, přijela na zápas rodina?

Měl jsem tady maminku, tatínka, dědečka. Skoro všechny.

Mrzí vás porážka o to víc?

To není o tom, jestli mě mrzí prohra kvůli rodině. Když hraju basket, soustředím se na hru, ne na diváky. Pro mě je důležité, co předvádí tým. A my nepředvádíme to, na co jsme zvyklí. A máme jen čtyři tréninky, abychom se vrátili k základům.

Sestřih zápasu Česko - Maďarsko: