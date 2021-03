Krejčí v modré armádě. Závody ve zbrojení mohou Čecha semlít i povýšit

O svoje minuty v NBA se ještě nemohl poprat - stále se zotavuje po zářijové operaci kolena. Přesto Vít Krejčí udělal významný krok směrem za svým snem. Na konci ledna přestoupil ze španělské Zaragozy do záložního mužstva Thunder - Oklahoma City Blue. Teď už je pod dohledem organizace, za kterou by jednou rád debutoval v NBA, jakožto pátý Čech.

Ale Thunder mezitím dál kupí volby v draftu a chystají si bezprecedentní arzenál.

Poslední takový manévr se odehrál ve středu. Thunder poslali do Miami veterána Trevora Arizu, nazpět dostali kontroverzního Meyerse Leonarda a volbu v druhém kole draftu. Právě místo v draftu bylo pro Oklahoma City klíčové. Je to sice druhé kolo, ale hodit se bude.

Sam Presti o tom něco ví.

Své umění předvedl generál Oklahoma City před začátkem minulé sezony. Využil zjevné touhy LA Clippers po Paulu Georgeovi a umožnil přestup. Odchod hvězdného hráče vykompenzoval zisk pěti voleb v prvním kole draftu a příchod talentovaného Shaie Gilgeouse-Alexandera. V letošní sezoně je dvaadvacetiletý Gilgeous-Alexander pětadvacátý v užitečnosti v rámci celé NBA, Paul George je o jedno místo za ním. Podobně jsou na tom i s body, doskoky a asistencemi. Snad jen v obraně má pořád George navrch.

Zpětným zrcátkem hodnoceno, Presti dokázal nevídanou věc. Za George dostal rovnocenného hráče a k tomu získal prakticky zdarma pět voleb v prvním kole draftu.

Brzy nato následovala výměna Russella Westbrooka do Houstonu za Chrise Paula, s ní přišly do Oklahoma City další dvě volby v prvním kole. Na konci předešlého ročníku odchod Paula a další volba v draftu.

A pak mnoho dalších menších přestupů.

Výsledek? 35 voleb v draftu v následujících sedmi letech.

Presti má nyní dvě možnosti.

Mířit na draftu a doufat ve štěstí s tím spojené, nebo využít nashromážděné volby k získání hráčů, kteří by vytvořili vedle Gilgeouse-Alexandera jádro klubu a složili tým, který bude bojovat o prsten.

Na draft spoléhala mezi lety 2013 a 2017 Philadelphia. Věřila procesu. Jinými slovy, prohrávala, co se dalo, a sázela na draft. Současnost obětovala vidině sladké budoucnosti. Během čtyř sezon skončili Sixers nejlépe předposlední v konferenci. Podařilo se jim dokonce „vytvořit“ nejdelší sérii porážek v historii NBA - 28. Draft ovšem nakonec splnil to, co očekávali. Díky Benu Simmonsovi a Joelu Embiidovi udělali krok do oné sladké budoucnosti.

Ben Simmons (vlevo) a Joel Embiid, v Utkání hvězd NBA protihráči, jindy parťáci z Philadelphie.

Sbírání pozic v každoroční volbě nadějí po Sixers zopakovali jiní. New Orleans Pelicans, ale hlavně Thunder.

Ti ještě mají prostor získávat další volby, velezkušení George Hill a Al Horford či Darius Miller s Mikem Muscalou jsou nepochybně k dispozici.

Jako rozumné se nyní jeví proměnit současné zisky v hráče, kteří se v NBA osvědčili. Už nyní má Oklahoma City talentovaný tým. Pokud bude Gilgeous-Alexander pokračovat v nastaveném tempu, mohl by si příští rok zahrát v zápase hvězd. Slibný potenciál ukazuje i defenzivní specialista Luguentz Dort.

Mezi prohráváním a vysokým místem v draftu ostatně už není tak přímá spojnice jako v době suverénní tankovací jízdy Philadelphie. Od roku 2019 mají tři nejhorší týmy po základní části stejně velkou šanci získat první pozici na draftu.

Úspěchy kanadského dua Gilgeous-Alexander a Dort nejsou pro Krejčího příliš dobrou zprávou, stejně jako rychlé rozkoukávání devatenáctiletého Francouze Théa Maledona nebo prostor pro vytáhlého srbského teenagera Alekseje Pokuševského. Náskok před Krejčím si v týmu budují i Darius Bazley nebo Isaiah Roby, prostor dostává i obří Moses Brown. Vše sotva dvacetiletí hráči.

Ti všichni mohou být budoucností Thunder. Anebo je manažer Presti odpinkne jinam.

Jakou cestou se Oklahoma City vydá? A do jaké role se asi počítá s Vítem Krejčím?