Tresty, omluvy, vyřazení... Urážka Židů může Leonardovi ukončit kariéru

Devětadvacetiletý Leonard už v této sezoně tak jako tak nezasáhne do hry po operaci ramene. A jeho nový klub Thunder oznámil, že s hráčem nepočítá ani do budoucna. Spolu s ním ovšem získal od floridského celku budoucí volbu v draftu. Právě na střádání nadějí do dalších let se v Oklahomě soustředí, jednou z mnoha je i český rozehrávač Vít Krejčí.



Leonard nedávno dostal od NBA pokutu 50 000 dolarů za to, že použil hanlivé označení pro Židy při streamování videohry Call of Duty: Warzone na síti Twitch. Zároveň mu bylo nařízeno absolvovat sérii přednášek na téma kulturní diverzity.

Leonardovi nepomohlo, že se na Instagramu omluvil, vysvětlil to svou nevědomostí o historii slova.

Omluva Meyerse Leonarda za použití výrazu „kike“:

Vedle ligy jeho výrok odsoudil i klub a naznačil, že pro něj v týmu už nebude místo. Hráče vyřadil a nyní se s ním rozešel definitivně. „Nebudeme tolerovat nenávistné projevy od kohokoliv, kdo je spojený s naším klubem,“ uvedli tehdy Heat.

Meyerse Leonarda ze svých řad rychle vypudila také eportová organizace FaZe Clan, do níž před několika lety investoval společně s dalšími hráči NBA a dalšími celebritami.

Necelých 30 minut rozdělených do tří zápasů tohoto ročníku se snadno může stát Leonardovým posledním zápisem do NBA, ač si v tomto ročníku přijde na 9,4 milionu dolarů a v tom následujícím mohl vydělat 10,2 milionu. Leonardova produkce klesala k nule již před jeho čerstvým skandálem a s pošpiněným jménem bude nové angažmá hledat hodně obtížně.

Pamatovat si jej budou v Portlandu, kde byl 213 centimetrů vysoký svalovec po sedm let vcelku spolehlivým podkošovým náhradníkem. Ostatním fandům se vybaví jako jeden ze dvou hráčů - společně s Jonathanem Isaacem - stojících při zápasech v Disney Worldu během americké hymny.

Miami mezitím pro závěr ročníku získalo v Arizovi obranáře a osvědčeného střelce z dálky, který ale naposledy nastoupil vloni za Portland. Vynechal pak vyvrcholení sezony v „bublině“ v Orlandu a za Oklahoma City v tomto ročníku neodehrál žádný zápas.

Pětatřicetiletý rodák z Miami v lize odehrál za devět klubů 1064 zápasů s průměrem 10,5 bodu na utkání. Dříve působil v New York Knicks, Orlandu, Los Angeles Lakers, s kterými se stal v roce 2009 šampionem NBA, Houstonu, New Orleans, Washingtonu, Phoenixu a Sacramentu.