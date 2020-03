Hele, mám koronavirus! Hvězda NBA žertovala, pak přišel pozitivní test

Ještě v pondělí se šibalským výrazem levačkou i pravačkou ťukal po mikrofonech a diktafonech na stole, obsáhl ho hezky celý. V místnosti se ozval tlumený smích, protože basketbalová superstar Utah Jazz rozjela domněle komickou scénku: Hele, co když mám koronavirus? Bacha na mě!

V NBA totiž novinářům zakázali obvyklý vstup do šaten, místo toho hráči přicházeli na krátké brífinky. Tak jako hvězdný Francouz. Zvláštní situaci zkoušel odlehčit.

Konec legrace!

Rudy Gobert žertuje s novináři: Co když mám koronavirus?

Gobert byl pozitivně testován a nejslavnější basketbalová soutěž světa obratem zastavila zápasy. Čeká se na další zprávy, spíš na horší než lepší.



Jak to bude s nakaženými v šatně a kancelářích Utahu? A co soupeři? Za poslední dva týdny, což teoreticky může zasahovat do chvíle, kdy již byl Gobert potenciálním přenašečem viru, se Jazz utkali s Toronto Raptors, Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers a Washington Wizards.

Ještě jednou: konec legrace.

„Možná nás sport naučí právě tuhle věc. Rudy Gobert seděl a smál se, tak jako většina z nás. A najednou se nesměje. Najednou je po sezoně NBA, ať už na chvíli, nebo úplně,“ píše magazín Sports Illustrated.

K jakémusi prozření jsou i další důvody. Zní to krutě, ale to, že se koronavirus objevuje u borce Gobertova kalibru, je ještě důraznější sdělení, než kdyby byl prvním pacientem poslední náhradník. Zní to krutě, ale realisticky. Tohle se prostě může stát každému.

Sedmadvacetiletý obr, který dorostl do 216 centimetrů, je totiž celebritou i v zámoří, o vlasti ani nemluvě; když s Utahem v roce 2016 podepsal čtyřletý kontrakt na 102 milionů dolarů, stal se nejlépe placeným sportovcem Francie.

Zápas Oklahoma City - Utah se odkládá po zjištění, že je Rudy Gobert nakažený koronavirem:

S reprezentací získal tři velké bronzy: jeden z domácího Eurobasketu 2015 a dva z posledních světových šampionátu. Loni na šampionátu v Číně dominoval pod koši s průměry 10,1 bodu a 9,1 doskoku; v probíhající sezoně si průměrně připisuje přes 15 bodů a téměř 14 doskoků na duel.

Jenže ročník 2019-20 se přerušuje. A francouzský gigant v tom hraje roli, která by se mu patrně nezjevovala ani v těžkých nočních můrách.