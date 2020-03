Nehraje se! Šílené. Je to realita, nebo film? ptal se majitel klubu NBA

I na příkladu nejlepšího hráče současnosti se ukazuje, jak se vývoj mění. James před několika dny pronesl, že než hrát před prázdnými tribunami, raději nenastoupí vůbec.

Jenže uplynulo pár desítek hodin - a NBA ohlásila prvního pacienta s koronavirem. Podle nepotvrzených informací jím je francouzská superstar Rudy Gobert.

Což zásadně mění situaci.

Potenciál k šíření viru napříč ligou - u hráčů, zaměstnanců klubů či novinářů a dalších - je najednou tak vysoký, že vedení soutěže patrně nic jiného nezbývalo.

Ale šok to byl. I pro ty nejprotřelejší.

Basketbalisté Dallas Mavericks ještě stihli porazit Denver Nuggets, až pak k nim přišla zpráva o dočasném přerušení soutěže. Dallaský miliardář Mark Cuban vlastní Mavericks od roku 2000, slavil s nimi i titul v NBA; zažil snad vše, co šlo. Tedy do středeční noci, kdy se vše dozvěděl ve vysílání ESPN.

„To je šílené. To nemůže být pravda,“ vypálil impulzivně. „To snad ani není ze sféry možného. Vypadá to spíš jako film, ne jako realita.“

Jenže i on se musí přizpůsobit. A zároveň obratem vyjádřil důvěru ligovému šéfovi Adamu Silverovi.

„Adamovi věřím. A víte co? Teď nejde o basketbal ani o peníze,“ pronesl Cuban. „Tahle věc dospívá do stádia, že naprosto každý, najednou i hráči a další lidé kolem ligy, musí myslet na svoje rodiny. V sázce jsou životy lidí, probíhá globální pandemie. Musíme se ujistit, že děláme všechny věci správně. Když vidíte, co se děje jinde... Je to neskutečné, to asi bude to správné slovo. Šílené.“

Diváci už Golden 1 Center opustili, v Sacramentu se ve středu NBA vinou koronaviru nehrála.

Snad jedinou - aspoň dílčí - dobrou zprávou bylo to, co na sociálních sítích tlumočil Gobertův dlouholetý francouzský parťák Evan Fournier: „Právě jsem si s Rudym volal. Daří se mu dobře. Nepanikařme.“

Rozumná výzva v nelehkých časech. Pro svět i pro NBA.