ANALÝZA: Největším soupeřem Trumpa nebude Biden, ale koronavirus

Najednou to vypadá, že největší nebezpečí pro znovuzvolení Donalda Trumpa není demokrat Joe Biden, ale koronavirus. Trump v noci na včerejšek v dramatickém rozhodnutí zrušil na celý měsíc lety z Evropy do Ameriky, aby omezil vystavení země viru, ale dozvěděl se, že je xenofob a dělá příliš málo a příliš hodně, to podle toho, co se zrovna hodí.