Double je děčínský sen. Opava předpovídá řežbu, ovšem férovou

„Finále s Děčínem bude řežba. Myslím, že to ale bude férový boj dlouhodobých finalistů. Děčín dříve dlouhodobě vyzýval Nymburk a pak jsme to byli zase my. Teď si to rozdáme na férovku,“ těší se trenér Petr Czudek.

Jeho Opava bude útočit na pátý titul v historii a první od roku 2003, Válečníci by trofej pozvedli nad hlavu poprvé. Navíc v sezoně, v níž už získali domácí pohár.

„Že teď můžeme urvat double? Na to se můžete zeptat kohokoli v Děčíně. Všichni si to moc přejí, je to prostě sen. Cesta bude ještě těžká, ale lidi nás k tomu poženou, protože tím tady žije úplně každý,“ tvrdí děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Po dlouhodobé části třetí Armex je ve finále popáté a poprvé od roku 2019. „S Opavou to bude náročné, bude mít doma narvanou halu, tři tisíce lidí. Víme, že se tam hraje těžko. Ale pro nás bude ohromná výhoda, že máme v sérii víc domácích zápasů a začátek ve své hale. Za celou sezonu včetně play off jsme doma prohráli třikrát a na domácí půdě podáváme lepší výkony,“ říká děčínský vůdce.

Domácí prostředí v letošních vzájemných soubojích Opavy a Děčína zatím hraje prim, skóre je 2:2. Oba sokové vždy uhájili svou palubovku i díky fanouškům, kteří patří k nejlepším soutěži.

„Můžeme si říct, že letos vyhraje někdo jiný než Nymburk, a také to, že se do finále dostaly dva týmy, které mají největší fanouškovskou podporu. To bezesporu. Bude to divácky velmi atraktivní finále,“ slibuje Czudek.

První finálové utkání začne v Děčíně před vyprodanou halou v pátek v 18.30, série se hraje na tři vítězné zápasy.