Domácí hřiště je klíčem ke zlatu. Slezané se ocitli v roli dobyvatele

Basketbalisté Opavy byli během minulých 20 let ve finále nejvyšší domácí soutěže pětkrát. A pokaždé byl jejich soupeřem Nymburk. Uspěli jen v roce 2003... Od roku 2004 Nymburští národní lize suverénně vládli. Až do letoška. To je znovu zastavila Opava. Tentokrát v semifinále.