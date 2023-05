Druhý i první vyřazení. A ve finále na třetího? Jurečka: Snad znovu překvapíme

Basketbalista Luděk Jurečka věří, že Opavští ve finále ligy zlomí další milník.

„Předchozí dvě série nám ukázaly, že jsme playoffový tým,“ řekl opavský křídelník Luděk Jurečka. „I když jsme základní část trochu zpackali a šli do vyřazovacích bojů ze sedmého místa, říkal jsem, že budeme takový hokejový Třinec. Poslední krůček je nejtěžší, ale doufám, že se budeme radovat.“

Už jste vstřebali postup přes Nymburk?

Je to velký úspěch, ale když už jsme došli tak daleko a ve finále nemáme Nymburk, chtělo by to urvat titul.

Co bylo základem úspěchu?

U nás jde o týmový výkon, týmové pojetí hry, kdy si vyhovíme v útoku i obraně a přidáme k tomu nějaký útočný doskok, abychom měli více šancí skórovat. Hlavně jsme zastavili rychlý protiútok Nymburka.

Jaké to je po 19 letech odříznout Nymburk od titulu?

Skvělé. Je krásné přerušit takovou sérii, ale parádní by bylo získat i titul.

V sérii s Nymburkem jste měl padesátiprocentní úspěšnost tříbodové střelby. Poznáte, že vám trojky v utkání půjdou?

Člověk musí zkusit i nějaké těžké střely a třeba se chytne. Více si pak věří nebo si aspoň osahá balon a připraví se na další střely. Každý zápas je však jiný. Těší mě, že jsem mohl týmu pomoci.

Bude těžké najít síly na finále?

Hraje se na tři výhry a utkání jsou co dva dny. K tomu oba celky musejí jezdit přes celou republiku. Bude to velmi náročné, ale máme široký kádr, minuty rozumně rozložíme.

Nehrozí, že byste po postupu přes Nymburk podlehli euforii?

Jsme nohama na zemi. Oba týmy už sice ve finále v minulých letech byly, ale proti Nymburku, což byl jasný favorit. Teď to bude jiné.

Nynější finále favorita nemá?

Tím je Děčín. My snad překvapíme jako s Brnem a Nymburkem.

Luděk Jurečka (vlevo) z Opavy atakuje nymburský koš, brání ho Evan Gilyard.

V čem je síla Děčína?

Jsou to válečníci. Mají skvělé fanoušky, po našich druhé nejlepší v republice. Mají Waltona (rozehrávač) a i oni vyznávají týmovější pojetí. Musíme je zastavit, zkusit dávat jednoduché koše a obstát v útočném doskoku. A vyrovnat se jim bojovností.

Ve vzájemných zápasech této sezony jste vy i Děčínští vyhrávali doma. Z toho pohledu to s vámi nevypadá moc dobře...

Nevypadá, ale kdy jindy to zlomit než ve finále? S Brnem jsme v lednu vyhráli jeden zápas v dlouhodobé části a pak to zlomili u nich. V Nymburku před tím snad nikdo z nás nikdy nezvítězil a povedlo se to. Těch milníků lámeme docela dost. Tak ještě jeden by mohl vyjít.