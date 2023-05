Během hodiny vyprodáno. Finále bude oslavou, hladoví jsme oba, tvrdí šéf Děčína

Kolik byste na finále prodali lístků?

Nedokáži to posoudit, ale zájem je ohromný. Když jsme spustili předprodej, během hodinky byly lístky pryč. Ideální forma předprodeje neexistuje, omlouvám se fanouškům, na které se nedostane. Bohužel naše hala má svůj limit, vejde se do ní 1 200 lidí. Je smutné, když někdo chodí celou sezonu a teď bude chybět, ale nejde to udělat jinak.

Pro hosty je lístků kolik?

Padesát, to je povinná kvóta. A víc vzhledem ke kapacitě Armex Sportcentra nejsme schopni poskytnout. Poptávka z Opavy byla vyšší. Její příznivci budou za košem, stejně jako v semifinále pardubičtí. Plus někteří ještě v jiné části hlediště.

Proč jste nešli na zimní stadion jako dříve při finále s Nymburkem?

Hlavní a největší důvod je jasný. Sportovní. Chceme se poprat o titul. Na zimním stadionu bychom ztratili domácí výhodu. Letos máme jedinečnou šanci na titul. Nevíme, jestli to dopadne, ale chceme našim hráčům nabídnout to nejlepší, co můžeme. A to je hala Armexu, to není zimák.

I proto, že jste doma v play off neprohráli a v celé sezoně jen třikrát?

Nemam statistiku v hlavě, ale myslím, že takovou bilanci jsme ještě doma neměli. Samozřejmě to ve finálové sérii nemusí nic znamenat, ale pro nás to je v tuhle chvíli ukazatel toho, že jsme doma silní.

Jako další důvody, proč zimní stadion ne, uvádíte časové a ekonomické.

Kdyby se hrály dva, ideálně tři zápasy, určitě by se nám to ekonomicky vrátilo. I když je pravda, že palubovka a všechno potřebné oproti poslednímu našemu zimáku v roce 2017 je čtyřikrát dražší. Vždyť už letos i vedení soutěže na All Star Game v Brně poprvé nevyužilo dovezenou palubovku. Kvůli vysoké ceně. Předtím v Ústí byla. My na zimák hlavně organizačně nemáme kapacitu. Na přípravu je opravdu málo času. Měli bychom velký problém udělat to tak, aby všechno klaplo, jak si finále KNBL zaslouží.

Překvapila vás Opava jako finalista?

Překvapila a nepřekvapila. Opava má v play off spoustou zkušeností a je dlouho spolu. Překvapila v sedmém zápase s Nymburkem, i když vyhrála zaslouženě. Vyřadila druhého a prvního, to znamená velkou věc. Zvlášť ze sedmého místa. Ovšem Opava není standardní tým sedmého místa. Soutěž byla tak vyrovnaná, že stačil malý výpadek a prostě se to stalo. Dokazují, jak jsou velký a silný tým. Ve finále jsou zaslouženě. A to i my. Ať za poslední léta, nebo i za letošní cestu play off.

Král Nymburk padl, jedna éra skončila. Čekal jste to?

Pro mě je to velikánské překvapení, Nymburk byl v mých očích pořád největší favorit na zisk titulu. Na druhou stranu letos výsledky byly takové, že k ukončení jeho kralování bylo nejblíž. A ono se to stalo.

Je to dobré pro český basketbal?

Nebudu na to koukat z pohledu evropských pohárů, ale z pohledu ligy je to stoprocentně dobře. Pro ostatní kluby i fanoušky.

Program finále 1. zápas - pátek 26. května v Děčíně od 18.30 2. zápas - neděle 28. května v Opavě od 17.10 3. zápas - úterý 30. května v Děčíně od 18.30 případný 4. zápas - čtvrtek 1. června v Opavě od 19.45 případný 5. zápas - sobota 3. června v Děčíně od 16.00

V základní části jste skončili třetí, jste tedy favorit finále?

Já to vidím 50 na 50 ze začátku série. Nemyslím si, že teď rozhoduje, že jdeme ze třetího místa a Opava ze sedmého. Tam bych výhodu neviděl. Určitě plusem je, ze začínáme doma. Ale nezříkáme se toho, ze titul chceme. Úplně stejně ho ovšem chce i Opava.

Finále je kratší než předchozí série, jen na tři výhry. Není to škoda?

Určitě to bude téma na další zasedání Asociace ligových klubů. Mělo to důvod v dlouhodobé dominanci Nymburka. Teď už by si finále zasloužilo formát jako čtvrtfinále a semifinále.

Bude série fanouškovsky vypjatá, nebo naopak oslavná?

Věřím, že to bude velká oslava. Dlouhodobě si troufám tvrdit, že Děčín a Opava mají nejlepší fanoušky. Vím, že se to blbě porovnává, ale příznivci do našich hal chodí a jsou nejhlasitější. Děčínští i opavští.

Děčínského trenéra Tomáše Grepla (druhý zleva) krotí manažer severočeského klubu Lukáš Houser, debatuje s ním ostravský trenér Adam Choleva.

Opava už tituly má, vy ne. Budete hladovější, zvlášť když útočíte na double?

U ní je to tak dávno, že to kromě trenéra Petra Czudka a manažera Dušana Štěničky asi nikdo jiný nepamatuje. Nemyslím, že by byla méně hladová. U nás si všichni sníme svůj sen. A stejně tak Opava.