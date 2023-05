Útočit s Nicholsem, či bránit bez něj? Válečníky čeká finálové dilema

A po domácím zápase číslo 5 trenér dumal: „Na jednu stranu je Nichols skvělý v útoku, ale obranu, i když je jeden z nejlepších hráčů co se týká zisků, nám kolikrát rozvrací. Je to dvojsečné. A je otázka, jestli defenzivu nehrajeme líp bez něj než s ním. Je potřeba udělat rozhodnutí, a když se bude zápas lámat, pak bude na mně, jestli ho na hřišti nechám, nebo ne. To bude klíčová otázka, před kterou budu stát.“

V nedělní, sedmé bitvě o všechno se rodák ze Springfieldu do sestavy vrátil a s 23 body se stal nejlepším střelcem zápasu. Grepl dilema řešit nemusel, vyřešilo se samo. Ve druhé půli Nichols nasbíral třetí a čtvrtý faul, a tak střídal.

„Možná nám to trošku pomohlo. Šel si sednout a najednou to byla zase obrana z pátého zápasu. V té pasáži byla o dost lepší,“ pozoroval Grepl. „Pomohl nám v útoku, samozřejmě. I když kolikrát míč přidržuje, což dělá ostatním hráčům problémy. Spoléhají, že něco geniálního vymyslí, to nás trošku brzdilo.“

Děčínský kouč Tomáš Grepl, lavička a fanoušci slaví úspěšnou akci

Děčínský stratég si díky posledním událostem umí představit sestavu s Nicholsem i bez něj. „Je to pro nás velmi zajímavá varianta,“ vytušil. „Dva zápasy bez něj hrál tým velmi dobře.“

Obrana je přitom nejsilnější zbraní Válečníků. „U nás je to alfa a omega všeho. Když si všichni v obraně hrábnou a občas se nám podaří i něco v útoku, jsme velmi dobrý tým a můžeme porazit kohokoli.“