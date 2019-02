Růžička po výhře nad Olomouckem: Pomohly nám protiútoky a asistence

„Věděli jsme o útočném potenciálu domácích, ale hráli jsme celkem dobře. Děkuji hráčům za to, jak to odbojovali,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci svitavský trenér Lubomír Růžička.

Jeho svěřenci ovládli všechny čtyři čtvrtiny a potvrdili svou formu, pro vítězství si dokráčeli poměrně v pohodě.

„Vyhrál lepší tým. Zvládli jsme hlavně přechodovou fázi, když jsme z protiútoků zaznamenali šestnáct bodů. Navíc jsme si pomohli i třiadvaceti asistencemi,“ byl rád Růžička.

„Snažili jsme se hrát co nejrychleji s míčem, abychom chodili do nepostavené obrany soupeře, a myslím, že se nám to celkem dařilo. Problémy jsme však měli s útočným doskokem, hlavně s Javontem Douglasem (v utkání 30 bodů), výhry si ale moc vážíme,“ říkal zase svitavský rozehrávač Roman Marko.

Tuři tak základní část zakončili na druhém místě. S Olomouckem si však ve středu na stejné palubovce dají „repete“. Ve skupině A1.