Svitavy odskočily Děčínu, ten neudržel tempo s Nymburkem

Svitavy o třetí výhře za sebou rozhodly rychlými protiútoky, z nich vytěžily o 19 bodů více než Ostrava. Klíčová byla svitavská šňůra 11:0 na začátku třetí čtvrtiny.

Nejlepším střelcem vítězů byl s 19 body mládežnický reprezentant Luboš Kovář. Ostravský odchovanec ve svitavských službách Matěj Svoboda zapsal 13 bodů a šest doskoků (za hosty nastoupil jeho mladší bratr Štěpán, zvládl čtyři body). Roman Marko měl 12 asistencí, což je třetí nejlepší výkon v sezoně, Marek Welsch zapsal asistencí 10.

Za Ostravu dal 21 bodů Brandon Boggs, Lukáš Bažant připojil 16 bodů.

„Samozřejmě z vítězství máme radost, i když naše hra postrádala větší agresivitu na obranné polovině. Nebyl jsem spokojen s obranným doskokem všech hráčů,“ řekl svitavský trenér Lubomír Růžička.

Děčín jel do Nymburku posílen devíti výhrami v řadě, ale ve hře zůstal jen v první čtvrtině. Ve druhé nabral dvoucifernou ztrátu, kterou už nesmazal. Naopak v závěru třetí části Nymburk předvedl šňůru 16:0 a definitivně zápas rozhodl.

Nymburk za výhrou nad svým bývalým týmem vedl reprezentační rozehrávač Tomáš Vyoral, který zaznamenal 23 bodů a sedm asistencí, což je jeho nejlepší výkon od října 2016. „Nedařila se nám moc obrana, ale někdy se to daří přestřílet. Dobře jsme pohybovali balonem, padalo nám to, tak nám to snad vydrží,“ řekl Vyoral po utkání.

Mike Myers pomohl double double 10 bodů a 10 doskoků, v děčínském dresu vynikli američtí hráči Lamb Autrey (21 bodů a šest doskoků) a Klint Carlson (15 bodů).

Opava prohrála v lize počtvrté za sebou, když doma nestačila na Pardubice 82:89. Základní část tak zakončí na sedmém místě.

Slezané doplatili na nepovedený vstup do utkání, v němž už v první čtvrtině prohrávali o 18 bodů. Pak se sice vrátili do zápasu, ale na obrat jim chyběly síly.

Pardubice táhli s 29 body a osmi doskoky Richie Williams a s 23 body a devíti doskoky Kamil Švrdlík. Radek Nečas útočil na triple double s 10 body, 12 doskoky a osmi asistencemi.

Devatenáctiletý Michal Svoboda navázal na nedávný povedený duel s Nymburkem (17 bodů) a za 16 minut stihl 14 bodů (trojky 4/4) a pět doskoků.

Opavě nepomohl ani osobní rekord 28 bodů plus sedm asistencí rozehrávače Radovana Kouřila. Radim Klečka se dostal na 19 bodů, když trefil šest trojek na osm pokusů. Miroslav Kvapil doskočil 13 míčů.

Kolín ukončil sérii sedmi porážek výhrou 79:76 nad USK. Pražanům tím výrazně zkomplikoval boj o osmou příčku v tabulce znamenající postup do nadstavbové skupiny A1. USK má stále stejnou bilanci jako deváté Brno, které v závěrečném kole hraje s posledním Hradcem Králové, zatímco USK čeká souboj s vedoucím Nymburkem.

„Pro nás je dnešní vítězství velké ze dvou důvodů. Za prvé, že se nám to už dlouho nepodařilo a potřebovali jsme nějakou vzpruhu, aby hráči měli také nějakou radost z basketbalu. Za druhé, že máme rozsáhlou marodku. Hráči do toho ale dali srdce,“ těšilo kolínského trenéra Pavla Beneše.

Kolínský rozehrávač Adam Číž zapsal 17 bodů a šest asistencí, Pražany táhli Raheem Appleby s 20 body a Filip Vukosavljevič se 16 body a sedmi doskoky.

Premiéru v české nejvyšší soutěži si odbyl pětadvacetiletý brněnský rodák Armin Mazič, který v mládežnických kategoriích reprezentoval Chorvatsko a dosud působil v italských soutěžích. Za 18 minut neskóroval.

Olomoucko si snadno poradilo na palubovce posledního Hradce Králové 85:52 i bez kapitána Lukáše Palyzy. Josip Mikulič se blýskl 24 body, Javonte Douglas 23 body, 16 doskoky, čtyřmi asistencemi a čtyřmi zisky.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 21. kolo Nymburk - Děčín 106:88 (21:16, 49:39, 83:62)

Nejvíce bodů: Vyoral 23, Davis 15, M. Peterka a Benda po 13, Hruban 11 - Autrey 21, Carlson 15, Ježek 10, Feštr a Pomikálek po 9. Hradec Králové - Olomoucko 52:85 (11:20, 29:33, 41:50)

Nejvíce bodů: Lošonský 14, Marquardt 8, Hampl 7 - Mikulič 24, Douglas 23, M. Sehnal 12, Pelko 9. Kolín - USK Praha 79:76 (19:15, 38:35, 54:56)

Nejvíce bodů: Číž 17, Bratčenkov 16, Walton 14, A. Thompson 9, Machač 8 - Appleby 20, Vukosavljevič 16, Stevanovič a O. Sehnal po 14. Opava - Pardubice 82:89 (13:27, 39:40, 55:67)

Nejvíce bodů: Kouřil 28, Klečka 19, Šiřina 11, Dragoun 9 - Williams 29, Švrdlík 23, Michal Svoboda 14, Nečas 10, Jackson 7. Svitavy - Ostrava 106:86 (29:17, 52:44, 81:61)

Nejvíce bodů: Kovář 19, O'Brien 17, Slezák 16, Matěj Svoboda 13, Aiken 12, Puršl 8 - Boggs 21, Bažant 16, Stojačič 14, Nábělek 9. Ústí nad Labem - Brno 86:78 (19:19, 44:33, 64:60)

Nejvíce bodů: Wallace 22, Svejcar 19, Šotnar 16, P. Houška 15 - Keely 22, Geiger 18, Nehyba 12, Stegbauer 7.