Kouč Svitek před Eurobasketem: Chceme lepší výsledek než před dvěma roky

„Chceme dosáhnout na lepší výsledek než před dvěma roky, ale je to stále ovlivněné různými faktory jako tehdy, ale nechci se k tomu vracet. Máme takový plán, že jdeme krok za krokem, zápas od zápasu, a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ řekl Svitek.

Jeho tým čeká ve čtvrtek na úvod Rusko, v pátek domácí Francie a v neděli Chorvatsko. „Chceme zahrát jeden zápas, druhý pak máme za tu krátkou dobu. Připravíme se a chceme nějaký dobrý výsledek,“ podotkl Svitek. „Myslím, že samotný postup ze skupiny by byl úspěch. Víme, že ty tři týmy jsou dobré, až skvělé, tím myslím Francouzky. Ale je možné, že překvapí ještě někdo jiný z těch našich soupeřů ve skupině. Postup by byl první úspěch a uvidíme potom dál,“ podotkl Svitek.

Přemýšlí, přes koho by mohl vést cesta do play off, ale realita podle něj může být odlišná. „Člověk myslí na to, který tým je hratelnější, ale nakonec to bude vypadat úplně jinak. Jedna výhra k postupu nemusí stačit, jak se ukázalo před dvěma roky. Myslím si, že když na hřišti odevzdáme všechno a budeme hrát jako tým, tak budeme úspěšní,“ prohlásil Svitek, jehož tým skončil v roce 2019 v Rize ve skupině poslední s bilanci jedné výhry, kterou měly i druhé Švédsko a třetí Černá Hora.

Češky před turnajem sehrály šest přípravných duelů v Praze na Královce - po dvou se Švédskem (50:62 a 79:61), s Běloruskem (71:59 a 54:57) a se Slovenskem (77:49 a 74:58). „Doufám, že jsme připravení dobře. Na tom jsme pracovali pět týdnů, abychom byli nachystaní hlavně na úvodní zápas (s Ruskem), ale samozřejmě i na ty ostatní a na celé mistrovství Evropy,“ prohlásil Svitek.

„Rusky mají podobný tým jako my z toho pohledu, že mají tým složený z mladých hráček, pro které je to první šampionát. Co se tohoto týká, tak jsme vyrovnaní, a co se bude týkat naší hry, tak určitě chceme hrát naší hru. Bude důležité kontrolovat doskok, neztrácet míče a mít rychlou přechodovou fázi,“ uvedl Svitek.

V kádru má vedle zkušených opor Kateřiny Elhotové, kapitánky Romany Hejdové, Aleny Hanušové či Terezy Vyoralové jen další dvě hráčky se zkušenostmi z velké mezinárodní akce - Veroniku Voráčkovou a Renátu Březinovou. Debutovat budou Gabriela Andělová, Kristýna Brabencová, Eliška Hamzová, Julia Reisingerová, Natálie Stoupalová a Veronika Šípová.

„Určitě to nebude pro některé hráčky lehké, umím se vžít do jejich kůže. Bude důležité, aby se co nejrychleji zbavily počáteční trémy, setřásly ze sebe nervozitu a koncentrovaly se na zápas,“ podotkl Svitek. Podle něj byla na dnešním posledním tréninku před startem hlavně bojovná nálada. „Trénink byl dobrý, krátká hra pět na pět byla velmi dobrá. Doufám, že s touto energií přijdou holky i na zápas,“ dodal Svitek.