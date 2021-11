EuroBasket v Praze se blíží. Vstupenky jdou do volného prodeje

Zatímco dosud si mohli vstupenky na největší sportovní akci příštího roku v Česku zakoupit jen předem registrovaní na stránkách Česko dribluje či členové iDNES Premium, od 4. listopadu jsou vstupenky v prodeji pro širokou veřejnost přes Ticketportal.

Přes web Česko dribluje se prodalo přes 13 tisíc vstupenek. „Jsme velmi mile potěšeni zájmem, jaký vzbudil předprodej vstupenek, a chtěli bychom za něj fanouškům poděkovat. Bylo vidět, že lidé registrovaní do programu Česko dribluje si opravdu nechtějí nechat zápasy EuroBasketu ujít,“ říká Martin Peterka, marketingový ředitel České basketbalové federace.



„Po diskuzích s ostatními federacemi víme, že se do Prahy chystají zástupy finských, izraelských i polských fanoušků. Myslím, že vstupenky na jejich zápasy budou mizet hodně rychle. Především v nejlepších a nejdražších sektorech, o které byl také největší zájem mezi českými fanoušky z projektu Česko dribluje. Očekáváme ale zájem i fanoušků ze Srbska a Nizozemska,“ dodává Peterka.

Tomáš Satoranský.

Do prodeje jdou momentálně balíčky v podobě celodenních vstupenek, odpoledních či večerních zápasů nebo lístků na všechna utkání jednotlivých týmů, tzv. Follow my Team. Fanoušci se tak mohou těšit na porci všech pěti zápasů svého oblíbeného týmu.



U příležitosti startu prodeje vstupenek vznikl také další z doprovodných videoklipů kampaně Česko dribluje, tentokrát s Tomášem Satoranským. Za realizací moderního imagového spotu stojí produkce #jinakstudio. „Natáčení s Tomášem bylo rychlé jako tempo NBA,“ popisuje s úsměvem režisér Tomáš Touha.



„Museli jsme se na to dokonale připravit. Vzhledem k časovým možnostem Tomáše jsme měli na vše pouze jeden pokus. Když máte před kamerou top světového sportovce, očekáváte mnoho požadavků a řadu potřeb velké hvězdy, nicméně Tomáš byl jiný, s chutí se zapojil do naší vize, dostal se do role, kterou jsem po něm chtěl, a přesto zůstal stoprocentně svůj. Troufám si říct, že náš vizuál posouvá basketbal v Česku na novou úroveň. Na výsledek jsem opravdu hrdý,“ dodává Touha.



„Na natáčení jsem se těšil, protože je mistrovství Evropy v Praze jedinečná akce a člověk by na to měl vynaložit energii. Všichni chceme, aby to bylo perfektní,“ uvedl po natáčení Satoranský.

EuroBasket v Praze bude velkou oslavou současné úspěšné generace českých basketbalistů v čele s Tomášem Satoranským, Janem Veselým, Vojtěchem Hrubanem, Ondřejem Balvínem či Jaromírem Bohačíkem, kteří sbírají skvělé výsledky na mistrovstvích Evropy, mistrovství světa a letos se probojovali na olympijské hry.



Celkem se v Praze odehraje 15 zápasů v pěti hracích dnech (2., 3., 5., 6. a 8. září 2022). Program bude každý den startovat ve 14:00, český tým nastoupí ke svému utkání vždy od 17:30 a třetí zápas se bude hrát od 21:00. Další tři skupiny se uskuteční v Tbilisi, Miláně a Kolíně nad Rýnem. Play off zamíří do Berlína.